Скільки мікробів на суші. Науковець показав те, що важко "розбачити" (відео)

Відомий мікробіолог Бруно Брунетті показав, скільки мікробів може бути на ролах та суші з рибою. Улюблена страва багатьох, як виявилося, аж ніяк не безпечна, тому варто проявляти максимальну пильність.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на відео, яке мікробіолог розмістив на своїй сторінці в Instagram .

Скільки мікробів на їжі - це важко "розбачити"

Мікробіолог вирішив показати, що суші з рисом та сирою рибою можуть бути справжнім розсадником для бактерій. Спочатку науковець зробив посів бактерій та переклав спеціальний контейнер в автоклав. Потім він продемонстрував, що там "виросло".

Скільки мікробів на суші (скріншоти)

Побачене вражає. На суші було чимало мікробів. За словами науковця, вони могли потрапити на їжу через декілька факторів.

Перший - брудні руки кухаря. Якщо людина, яка готує суші, не дотримується основних правил гігієни та санітарних вимог, ймовірність того, що він "заразить" страву мікробами, такі як фекальна паличка, дуже висока.

Другий фактор - брудна кухня. Посуд, інструменти та усі поверхні, де готують і зберігають суші та інгредієнти цієї страви, мають бути чистими. Але не усі заклади харчування дотримуються цих правил.

Третій фактор - якість продуктів. Іноді підприємці хочуть заощадити на основному та ладні втратити якість. Тому вони купують погані продукти, які неправильно зберігалися або взагалі не мають жодних сертифікатів якості.

"І щоб було зрозуміло, я нікого не закликаю припиняти їсти суші! Це просто попередження про ризики забруднення такого типу їжі... Адже кожен знає когось, хто погано провів час після поїдання суші, правда ж?" - пояснив науковець.