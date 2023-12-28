Де в Києві здати на утилізацію ялинку: список адрес у всіх районах

Що робити з ялинкою після свят (фото: Freepik)

Якщо на Новий рік ви купували живу ялинку, тоді після свят постане питання, а що ж із нею робити. Найкращим варіантом є утилізація.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на сайт КМДА публікує адреси пунктів утилізації в різних районах Києва.