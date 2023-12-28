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Де в Києві здати на утилізацію ялинку: список адрес у всіх районах

Київ, Четвер 28 грудня 2023 15:15
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Де в Києві здати на утилізацію ялинку: список адрес у всіх районах Що робити з ялинкою після свят (фото: Freepik)
Автор: Юлія Гаюк

Якщо на Новий рік ви купували живу ялинку, тоді після свят постане питання, а що ж із нею робити. Найкращим варіантом є утилізація.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на сайт КМДА публікує адреси пунктів утилізації в різних районах Києва.

Куди здати ялинку на утилізацію

Голосіївський район

  • сквер на вул. Героїв Маріуполя
  • сквер Небесної сотні на вул. Заболотного
  • просп. Голосіївський, 87-Г

Дарницький район

  • парк біля озера Лебедине
  • парк імені воїнів-інтернаціоналістів
  • парк "Позняки"
  • вул. Тростянецька, 58-А

Деснянський район

  • парк "Молодіжний"
  • парк із водними об'єктами вздовж просп. Шухевича
  • парк "Кіото"
  • вул. Електротехнічна, 26

Дніпровський район

  • перетин бульвару Русанівського і бульвару Ігоря Шамо
  • парк біля озера Тельбін
  • парк біля кінотеатру "Аврора"
  • просп. Георгія Нарбута, 6

Оболонський район

  • парк на вул. Бережанській
  • парк біля озера Йорданське
  • проспект Степана Бандери, 26-А

Печерський район

  • вул. Залізничне шосе, 61 (пн-чт 08:00-17:00; пт 08:00-16:00)

Подільський район

  • сквер на проспекті Правди
  • сквер на пл. Щекавицькій
  • вул. Анатолія Кузнєцова, 16-А

Святошинський район

  • парк "Совки"
  • парк "Юність"
  • сквер на розі вулиць Симиренка та Григоровича-Барського
  • сквер на вул. Котельникова

Солом'янський район

  • сквер на вул. Сергія Берегового
  • Солом’янський ландшафтний парк
  • парк "Орлятко"
  • вул. Новопольова, 95-А

Шевченківський район

  • парк "Веселка"
  • парк "Сирецький"
  • пров. Бабин Яр, 6
  • просп. Берестейський, 82-А

Крім того, здати ялинку на утилізацію можна в лісництвах:

  • Броварське лісництво (квартал №72, пн-пт 08:00-17:00)
  • Білодібровне лісництво, квартал №65 (вул. Радистів, 1-Б, пн-пт 08:00-17:00)
  • Дніпровське лісництво, квартал №58 (Броварський просп., 2-А, пн-пт 08:00-17:00)
  • Микільське лісництво, квартал №35 (неподалік залізничної станції "Лісництво", пн-пт 08:00-17:00)
  • Дарницьке лісництво, лісовий квартал №37 (23-й км Бориспільського шосе, пн-пт 08:00-17:00)
  • Межигірське лісництво (квартал №78, пн-пт 09:00-16:00)
  • Київське лісництво (квартал №105, пн-пт 09:00-16:00)
  • Святошинське лісництво (квартал №117, пн-пт 09:00-16:00)
  • Пуща-Водицьке лісництво (квартал №111, пн-пт 09:00-16:00)
  • Конча-Заспа (вул. Конча-Заспинська, 11-Б, пн-пт 08:00-17:00)

Раніше ми розповідали, як ялинка впливає на повітря у квартирі.

Читайте також, де в Києві купити законно вирубану ялинку.

Крім того, дізнайтеся, як перевірити легальність ялинки.

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