Скільки коштує відкрити успішну кав'ярню: бариста назвав реальні цифри

В Україні за останні роки відбувся "бум" кав'ярень і часом декілька закладів можуть співіснувати поруч в одному ЖК або на одній вулиці.

За словами Руслана Карелашвілі, цей тренд сформувався ще 10 років тому, але є декілька нюансів, які допоможуть закладу стати успішним.

"Ти можеш взяти умовно 10-15 тисяч доларів, на колінках з якихось палок і палет збити кав'ярню, типу крафт. Взяти обладнання в оренду, взяти каву в лізинг, якось в розтермінування, і полетіти. Тут багато вирішує конкуренція й місце. Якщо у вас класне місце і ви даєте навіть в якомусь дуже простому інтер'єрі продукт тої якості, яку хоче оця спільнота навколо кав'ярні, то у вас летить.

Таких прикладів дуже багато по всій країні. І дійсно за останні 15 років купа людей, які побудували бізнес і успішне життя от на цьому", - розповів бариста.

Він додав, що під час відкриття такого бізнесу не враховується ціла купа моментів і це призводить до закриття кав'ярень.

"Але не враховуються які моменти? Не враховуються професійність, не враховуються розуміння взагалі ведення цього бізнесу. Тобто, які є затратні частини, як контролювати певні процеси.

І якщо ти відкриваєш маленьку кав'ярню, навряд чи в тебе є бюджет наймати досвідченого керівника з великою зарплатою, бо вона з'їсть твою. Тому таких кав'ярень, як багато відкривається, так і багато закривається насправді", - каже експерт.

Він додав, що якщо подивитися на великі проєкти з великими інвестиціями, то можна побачити, що їх закривається набагато менше.

"Тобто, коли людина відкриває кав'ярню з посадкою, з кухнею, з класним обладнанням, вкладається в навчання баристи, тобто це інвестиції десь від 200 000 доларів до півмільйона, такі кав'ярні закриваються рідше. Я, напевно, сказав би, що таких кав'ярень, де точка входу 15-20 000 доларів, їх не так багато зараз. Тому що за попередні 5-6 років їх купа відкрилась. Частково ці кав'ярні перепродаються, переходять з рук у руки, міняються дизайни, вивіски, але глобально їхня кількість, напевно, трошки знижується кількість, але залишається як порядок цифр приблизно такий самий", - пояснив Карелашвілі.

За словами експерта, цей досвід суспільство вже прожило, і зараз фокус зміщується на кафе міського типу, гастрокафе, де є якісна кава, тобто "класний підхід до продукту".

"Насправді цей фокус досить зрозумілий, і він був давно в розвинених країнах. Просто на нього не дивились, тому що це великі інвестиції. Технологічно все відточено, ти можеш швидко взяти з собою, але в цьому просторі ти можеш взяти випічку, десерти, поїсти, попрацювати за ноутбуком, ділову зустріч, не ділову зустріч провести. Тобто починається такий тренд, коли потрібно брати приміщення 80-200 "квадратів", вкладати туди гроші, робити дизайн-проєкт, наймати людину, яка там побудує технологію бару, кухні, вкладати в обладнання, вкладати в команду, але це показує ринок цікавішим", - розповів експерт.