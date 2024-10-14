Як відкрити власну справу та не "прогоріти". 5 фатальних помилок підприємців-початківців

Перед тим, як відкривати власний бізнес в Україні, потрібно знати про 5 поширених помилок, через які часто підприємці-початківці втрачають гроші і "прогорають".

Про фатальні помилки, які можуть зруйнувати ваші бізнес-амбіції вже на старті, розповіла для РБК-Україна (проєкт Styler) експертка та спікерка з питань корпоративних та персональних фінансів Єлєна Шепель.

Помилка №1: недостатнє дослідження ринку

Створення класної бізнес-ідеї - це лише перший крок, який треба зробити людині, що мріє про власну справу. Втім більшість новачків вважають, що цього достатньо і дивуються, чому відразу після старту у них виникають проблеми.

Крута ідея - це добре, але щоб вона стала прибутковою потрібно вивчити ринок. Знайдіть відповіді на важливі питання:

Чи знайдеться для нового товару або послуги потрібна кількість клієнтів?

Чи є на ринку конкуренти?

Як краще позиціонувати продукт, щоб вигідно виділитися?

"Для будь-якого бізнесу критично важливим є розуміння, хто є вашим клієнтом. Тому дослідження портрета цільової аудиторії - завдання номер один. З потенційними клієнтами бажано робити інтерв’ю, щоб дізнатися про них більше", - пояснює фінансовий радник.

Помилка №2: відсутність бізнес-плану

Без чіткого бізнес-плану навіть досвідченому підприємцю важко встановити конкретні цілі та зрозуміти, як їх досягти. Відсутність плану - це купа ризиків. Серед них - хаотичне управління коштами (ви можете витрачати більше, ніж заробляєте).

Неможливість залучити інвестиції (інвестори завжди просять презентувати бізнес-план, щоб оцінити потенціал справи). Неефективне управління часом та ресурсами (без плану ви можете виконувати другорядні завдання замість головних).

"Як фінансова радниця, я завжди пропоную клієнтам мати три сценарії розвитку подій: оптимістичний, базовий та песимістичний. Бізнесмен має розуміти у яке річище направити бізнес за тих чи інших обставин", - каже експертка.

Варто згадати ще одну помилку. Більшість початківців не планують залучати додаткові інвестиції на операційні витрати поки бізнес виходить на точку беззбитковості.

Багатьом здається, щойно відкриються двері їх салону краси, кав'ярні чи іншого бізнесу і потік клієнтів буде таким великим, що бізнес відразу буде покривати всі поточні витрати. Але зазвичай перші півроку бізнес збитковий, тож важливо доінвестовувати кошти. Це нормально.

Помилка №3: неефективний маркетинг

Якщо у бізнесмена-новачка відсутнє чітке розуміння кому потрібен його товар чи послуга, він може спрямувати маркетингову кампанію не на ту цільову аудиторію.

Ще одна поширена помилка: неправильний вибір каналів комунікації. Ви можете рекламувати товар у Facebook, але потенційні покупці знаходяться в TikTok.

На жаль, кожен третій український бізнес закривається в перший рік роботи, тому що не може знайти достатню кількість клієнтів.

"Невдала ідея - закладати мінімальний бюджет на маркетинг, адже коли відкривається новий бізнес про нього якось мають дізнатись клієнти. Для цього потрібні кошти на рекламу. Також не варто закладати занадто великий бюджет, якщо ви не можете зрозуміти чи конвертуються згодом витрачені гроші в доходи. Чи принесе це реальну користь бізнесу", - пояснює фінансова консультантка.

Порада на мільйон. Перш ніж запускати бізнес на повну потужність, зробіть тестовий запуск. Так ви побачите реакцію споживачів та зможете адаптувати бізнес-стратегію, щоб мінімізувати ризики.

Єлена Шепель, фінансова експертка (фото: instagram.com/elena.shepel_finance)

Помилка №4: неправильний вибір цінової стратегії

Поставити завищену ціну на товар - ще та спокуса для бізнесмена, який починає свою справу. Але не треба забувати, що клієнти завжди можуть обрати ваших конкурентів, які пропонують нижчі ціни.

"Якщо поставити високу ціну на товар і не обґрунтувати її дорогим візуалом чи правильними меседжами, це може створити враження, що продукт не вартий цих коштів. Необґрунтована ціна може погано вплинути на бренд і спровокувати відтік клієнтів. Водночас занадто низька ціна призведе до демпінгу на ринку та цінової війни з конкурентами. Але найбільший мінус - ваш товар будуть сприймати як низькоякісний. Тому шукайте золоту середину", - застерігає Єлена.

Помилка №5: відсутність фінансового обліку й аналізу

Не маючи досвіду в керуванні грошовими потоками, власники стартапів часто потрапляють в касові розриви, коли наявних в бізнесі грошей не вистачає на покриття планових витрат.

Без фінансового обліку неможливо зрозуміти, скільки грошей заробляє бізнес, а скільки витрачається. Неможливо планувати бюджет. Неправильний облік взагалі може спричинити помилки у звітах перед податковими органами.

"Сюди відноситься й ігнорування податків, що призведе до штрафів та проблем із законодавством. За змінами у сфері податків початківцю потрібно стежити особливо прискіпливо. В українському суспільстві до помилок ставляться як до чогось дуже поганого, а їх треба сприймати філософськи. Розуміти, що будь-яка помилка - це корисний досвід. І якщо щось не вийшло з першої спроби - обов’язково вийде з другої!" - резюмує Шепель.