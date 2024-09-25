Скільки коштує "лук" Тіни Кароль. Ніколас Карма зненацька застав співачку на концерті (відео)

Під час концерту відомої співачки Тіни Кароль, яка нещодавно стала музичним продюсером Національного відбору на Євробачення, на сцені з'явився блогер Ніколас Карма та поцікавився у співачки, скільки коштує її образ.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на новий пост блогера в Instagram.
Як відомо, зараз артистка перебуває у турі на підтримку нового альбому "Лірика". Вчора, 24 вересня, вона виступала у Львові, де на неї чекав сюрприз. Після її виступу на сцені з'явився блогер Ніколас Карма, який став відомим у мережі завдяки своїй фразі "Скільки коштує ваш лук?".
Він подарував Тіні розкішний букет червоних троянд і поставив своє коронне запитання щодо вартості її образу: білого корсета і чорної спідниці в підлогу.
"Корсет, він насправді дуже зручний, тому що я коли співаю, а я співаю ребрами. І коли надто тісний корсет, це найжахливіше, що може статися з виконавцями. Здається, 7500 грн він, але мені його подарували", - зазначила Кароль.
Далі вона розповіла про вартість спідниці та взуття.
"Сама прийшла до кравця і сказала, що хочу таку, десь приблизно 3000 грн. Це сценічне моє взуття, близько 5200 грн", - розсекретила співачка.
Потім Тіна Кароль пожартувала і поставила аналогічне питання блогеру. Ніколас Карма також подякував артистці за виступ і навіть освідчився їй у коханні.
"Я вас люблю, Тіна Кароль, люблю вас", - зазначив він і став на одне коліно.
Альбом "Лірика" включає 8 нових композицій, які є уособленням емансипації та експресії. Цю роботу Кароль називає однією з найкращих у своїй кар'єрі.
До речі, нещодавно співачка випустила чуттєвий кліп на пісню "Відчиняю", яка стала першим синглом з альбому виконавиці "Лірика". Знаменитість продемонструвала всю свою гнучкість та пластичність тіла, а також похвалилася сталевим пресом.
Тіна Кароль на своєму концерті (фото: instagram.com/tina_karol)
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