Сколько стоит "лук" Тины Кароль. Николас Карма неожиданно застал певицу на концерте (видео)

Как известно, сейчас артистка находится в туре в поддержку нового альбома "Лірика". Вчера, 24 сентября, она выступала во Львове, где ее ждал сюрприз. После ее выступления на сцене появился блогер Николас Карма, который стал известен в сети благодаря своей фразе "Сколько стоит ваш лук?".

Он подарил Тине роскошный букет красных роз и задал свой коронный вопрос о стоимости ее образа: белого корсета и черной юбки в пол.

Певица на своем концерте (фото: instagram.com/tina_karol)

"Корсет, он на самом деле очень удобный, потому что я когда пою, а я пою ребрами. И когда слишком тесный корсет, это самое ужасное, что может случиться с исполнителями. Кажется, 7500 грн он, но мне его подарили", - отметила Кароль.

Далее она рассказала о стоимости юбки и обуви.

"Сама пришла к портному и сказала, что хочу такую, где-то приблизительно 3000 грн. Это сценическая моя обувь, около 5200 грн", - рассекретила певица.

Затем Тина Кароль пошутила и задала аналогичный вопрос блогеру. Николас Карма также поблагодарил артистку за выступление и даже признался ей в любви.

"Я вас люблю, Тина Кароль, люблю вас", - отметил он и стал на одно колено.

Что известно о новом альбоме "Лірика" Тины Кароль

Альбом "Лірика" включает 8 новых композиций, являющихся олицетворением эмансипации и экспрессии. Эту работу Кароль называет одной из лучших в своей карьере.

К слову, недавно певица выпустила чувственный клип на песню "Відчиняю", ставшую первым синглом из альбома исполнительницы "Лірика". Знаменитость продемонстрировала всю свою гибкость и пластичность тела, а также похвасталась стальным прессом.

Тина Кароль на своем концерте (фото: instagram.com/tina_karol)