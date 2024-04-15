Скільки коштує тренч Тіни Кароль з нового кліпу (фото)

Скільки коштує тренч Тіни Кароль з нового кліпу

Фоловери Кароль вже встигли помітити, що кожна її нова річ має досить високу ціну. Але це ще не означає, що Тіна все це купує за власні кошти. Здебільшого її речі - це або прокат або бартер з брендами. Також це можуть бути подарунки від дизайнерів.

У своєму новому кліпі "Стерва" з Shumei співачка з’явилась у модному бежевому тренчі з виразними та звабливими вирізами на талії. Варто сказати, що він пасує під новий образ Тіни та допомагає підкреслити сексуальність та розкіш артистки.

Як відомо, бренд цього тренчу - THIERRY MUGLER, і коштує він 3 тисячі 500 доларів. Недешево, але це не найдорожча річ, яку демонструвала Кароль на собі.

Тренч Тіни Кароль (фото: instagram.com/_natali_tn_)

Варто сказати, що новий кліп співаків вийшов дуже оригінальним, емоційним та романтичним. І вони не є єдиними героями своєї історії. У кліпі також взяли участь відомий блогер і телеведучий Богдан Шелудяк та модель Юлія Свіжинська. Саме вони зіграли любовну драму на вокзалі Львова.

А Тіна у своєму тренчі стала ніби людиною зі сторони, яка просто ніби оповідає історію та гуляє на пероні у своєму дорогому тренчі.

Тіна Кароль у бежевому тренчі на зйомках кліпу (фото: instagram.com/tina_karol)