Сколько стоит соблазнительный тренч Тины Кароль из нового клипа (фото)

Сколько стоит тренч Тины Кароль из нового клипа

Фоловеры Кароль уже успели заметить, что каждая ее новая вещь имеет достаточно высокую цену. Но это еще не значит, что Тина все это покупает за свой счет. В большинстве своем ее вещи - это либо прокат или бартер с брендами. Также это могут быть подарки от дизайнеров.

В своем новом клипе "Стерва" из Shumei певица появилась в модном бежевом тренче с выразительными и соблазнительными вырезами на талии. Следует сказать, что он подходит под новый образ Тины и помогает подчеркнуть сексуальность и роскошь артистки.

Как известно, бренд этого тренча - THIERRY MUGLER, и стоит он 3 тысячи 500 долларов. Недешево, но это не самая дорогая вещь, которую Кароль демонстрировала на себе.

Тренч Тины Кароль (фото: instagram.com/_natali_tn_)

Следует сказать, что новый клип певцов получился очень оригинальным, эмоциональным и романтичным. И они не единственные герои своей истории. В клипе также приняли участие известный блогер и телеведущий Богдан Шелудяк и модель Юлия Свижинская. Именно они сыграли любовную драму на Львовском вокзале.

А Тина в своем тренче стала словно человеком со стороны, который просто рассказывает историю и гуляет на перроне в своем дорогом тренче.

Тина Кароль в бежевом тренче на съемках клипа (фото: instagram.com/tina_karol)