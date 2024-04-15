Сколько стоит соблазнительный тренч Тины Кароль из нового клипа (фото)

Тина Кароль любит шокировать ценами своих нарядов, а за этой информацией тщательно следят ее поклонники.
О стоимости тренча в новом клипе артистки, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) с присылкой на Instagram-профиль фанатки Кароль.
Фоловеры Кароль уже успели заметить, что каждая ее новая вещь имеет достаточно высокую цену. Но это еще не значит, что Тина все это покупает за свой счет. В большинстве своем ее вещи - это либо прокат или бартер с брендами. Также это могут быть подарки от дизайнеров.
В своем новом клипе "Стерва" из Shumei певица появилась в модном бежевом тренче с выразительными и соблазнительными вырезами на талии. Следует сказать, что он подходит под новый образ Тины и помогает подчеркнуть сексуальность и роскошь артистки.
Как известно, бренд этого тренча - THIERRY MUGLER, и стоит он 3 тысячи 500 долларов. Недешево, но это не самая дорогая вещь, которую Кароль демонстрировала на себе.
Тренч Тины Кароль (фото: instagram.com/_natali_tn_)
Следует сказать, что новый клип певцов получился очень оригинальным, эмоциональным и романтичным. И они не единственные герои своей истории. В клипе также приняли участие известный блогер и телеведущий Богдан Шелудяк и модель Юлия Свижинская. Именно они сыграли любовную драму на Львовском вокзале.
А Тина в своем тренче стала словно человеком со стороны, который просто рассказывает историю и гуляет на перроне в своем дорогом тренче.
Тина Кароль в бежевом тренче на съемках клипа (фото: instagram.com/tina_karol)
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