ua en ru
Пн, 15 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Сколько стоит соблазнительный тренч Тины Кароль из нового клипа (фото)

Понедельник 15 апреля 2024 15:30
UA EN RU
Сколько стоит соблазнительный тренч Тины Кароль из нового клипа (фото) Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
Автор: Юлия Любченко

Тина Кароль любит шокировать ценами своих нарядов, а за этой информацией тщательно следят ее поклонники.

О стоимости тренча в новом клипе артистки, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) с присылкой на Instagram-профиль фанатки Кароль.

Сколько стоит тренч Тины Кароль из нового клипа

Фоловеры Кароль уже успели заметить, что каждая ее новая вещь имеет достаточно высокую цену. Но это еще не значит, что Тина все это покупает за свой счет. В большинстве своем ее вещи - это либо прокат или бартер с брендами. Также это могут быть подарки от дизайнеров.

В своем новом клипе "Стерва" из Shumei певица появилась в модном бежевом тренче с выразительными и соблазнительными вырезами на талии. Следует сказать, что он подходит под новый образ Тины и помогает подчеркнуть сексуальность и роскошь артистки.

Как известно, бренд этого тренча - THIERRY MUGLER, и стоит он 3 тысячи 500 долларов. Недешево, но это не самая дорогая вещь, которую Кароль демонстрировала на себе.

Сколько стоит соблазнительный тренч Тины Кароль из нового клипа (фото)Сколько стоит соблазнительный тренч Тины Кароль из нового клипа (фото)

Тренч Тины Кароль (фото: instagram.com/_natali_tn_)

Следует сказать, что новый клип певцов получился очень оригинальным, эмоциональным и романтичным. И они не единственные герои своей истории. В клипе также приняли участие известный блогер и телеведущий Богдан Шелудяк и модель Юлия Свижинская. Именно они сыграли любовную драму на Львовском вокзале.

А Тина в своем тренче стала словно человеком со стороны, который просто рассказывает историю и гуляет на перроне в своем дорогом тренче.

Сколько стоит соблазнительный тренч Тины Кароль из нового клипа (фото)Сколько стоит соблазнительный тренч Тины Кароль из нового клипа (фото)Сколько стоит соблазнительный тренч Тины Кароль из нового клипа (фото)Сколько стоит соблазнительный тренч Тины Кароль из нового клипа (фото)

Тина Кароль в бежевом тренче на съемках клипа (фото: instagram.com/tina_karol)

Раньше мы рассказывали, что Тина Кароль неожиданно спела с известным артистом.

Также читайте, сколько стоит белый образ, как у Тины Кароль.

Читайте РБК-Украина в Google News
Тина Кароль Модные тренды Певцы Звёзды
NEWS
Украина сможет бить за линией фронта: Норвегия обещает F-16 с новейшим вооружением
Украина сможет бить за линией фронта: Норвегия обещает F-16 с новейшим вооружением