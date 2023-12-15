Скільки коштує переоформлення авто

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Що потрібно для переоформлення автомобіля

В Україні територіальні сервісні центри МВС надають послуги з:

реєстрації колісних транспортних засобів усіх категорій

перереєстрації колісних транспортних засобів усіх категорій

При цьому видається свідоцтво про реєстрацію ТЗ та номерних знаків.

Відбувається також процедура зняття з обліку ТЗ з видачею облікової картки та номерних знаків для разових поїздок (за потреби).

Крім того, за необхідності фахівці проводять експертне дослідження ТЗ.

Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто або через законного представника.

Які документи потрібні для переоформлення автомобіля

Для переоформлення машини українцям потрібно зібрати "пакет" документів, до якого входять:

паспорт громадянина України (тимчасове посвідчення громадянина України, посвідка на постійне проживання, посвідки на тимчасове проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист)

копія довідки про реєстраційний номер облікової картки платника податків (у разі його відсутності у відповідних базах даних МВС) або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті)

документ, що підтверджує повноваження представника (у разі звернення через уповноваженого представника)

документ, що підтверджує правомірність придбання, отримання, ввезення, митного оформлення ТЗ

документ, де зазначена вартість ТЗ (для первинної реєстрації транспортного засобу)

документ щодо відповідності конструкції ТЗ установленим вимогам безпеки дорожнього руху (для первинної реєстрації або перереєстрації у зв'язку із встановленням ГБО)

платіжні документи (платіжні доручення, квитанції) з кодом проведеної операції або відміткою банку, відділення поштового зв'язку або код проведеної операції (реквізити платежу) про внесення плати в будь-якій формі

у разі оформлення договору купівлі-продажу в сервісному центрі МВС, необхідно надати оціночну або середньоринкову вартість ТЗ та документ про сплату податку на дохід від продажу об'єкта рухомого майна (виключення становлять: легкові автомобілі, мотоциклі, мопеди)

висновок/відомості про експертне дослідження ТЗ, що вносяться до електронного реєстру працівниками експертної служби МВС (не є обов'язковим, крім випадків першої реєстрації вживаного ввезеного з-за кордону ТЗ).

Скільки коштує переоформлення авто по довіреності

Для того, щоб здійснити переоформлення автомобіля по довіреності, уповноважена особа повинна подати повний пакет документів у паперовому або цифровому (у застосунку "Дія") вигляді.

Згідно з інформацією МВС, орієнтовна вартість послуги:

для транспортних засобів усіх категорій або окремих агрегатів (із видачею номерного знака) - 955 грн

послуга - 200 грн

бланк свідоцтва - 405 грн

номерний знак - 350 грн

Окремо сплачуються послуги банку.

Більше про перереєстрацію ТЗ можна дізнатися на офіційному сайті Головного сервісного центру МВС.