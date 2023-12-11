Вживані авто: ТОП-5 преміальних седанів до 30 тисяч доларів

Стати власником автомобіля преміального класу зараз дуже просто – на сайтах оголошень повно екземплярів за ціною сімейного хетчбека. Але хетчбек буде новий, а преміум-седан – вживаний і в доволі похилому віці. Тому у нашій добірці найцікавіших преміум-седанів ми встановили високу планку у 30 тисяч доларів.

Преміальні автомобілі у вживаному вигляді як товар мають чимало специфіки. По-перше, їх часто продають не через фізичне зношення і накопичення технічних проблем, а через те, що вийшло нове покоління моделі і їздити на старому стало “не серйозно”. І для покупця це плюс. По-друге, серед перших власників таких машин багато людей прагматичних, які цінують кожну гривну, тож не варто чекати, що хороший екземпляр з перших рук вам віддадуть задешево. І для покупця це мінус. По-третє, преміальний автомобіль залишається преміальним і в похилому віці – принаймні, в очах дилерів та постачальників запчастин, які тримають високі прайси і на старий преміум-клас. І це ще один мінус.

Втішає те, що саме седани на сьогодні є вже доволі нішевим продуктом, не стільки модним, скільки консервативним, і гіперактивні драйвери серед їх власників зустрічаються нечасто.

Нарешті, з оглядом на тонкощі українського вторинного ринку, преміальні седани виокремлюються ще одним нюансом: велика частина їх у продажу – з аварійним минулим, “ битки ”, завезені з-за океану після ДТП і відремонтовані в Україні. Це не добре і не погано, це лише особливість, завдяки якій ми маємо більший асортимент, і яка накладає свій відбиток на технічний стан даних екземплярів.

Mercedes E-Class W213 (2016 – 2023 рр.)

Від $22 000

П’ята генерація E-Class офіційно продавалося в Україні, але на ринку зараз чимала доля машин – “американці”, відновлені після ДТП. Свого часу виділялася щедрим набором систем безпеки і можливостями так званого автономного водіння. В конструкції кузова W213 використано багато алюмінієвих деталей (власне, типове рішення для даного класу авто), що додає клопоту тим, хто ремонтує машину після зіткнень. Крім бензинових і дизельних силових агрегатів можна обрати гібридну версію – дуже швидку і доволі економічну. Базові модифікації задньопривідні, також доступні повнопривідні 4Matic.

Audi А6 С8 (з 2018 р.)

Від $22 500

Ще одна гідна машина від “німецької трійці”, і вона успішно змагається за лідерство з приведеним вище конкурентом. Рівень оснащення системами безпеки сягає комплектацій моделей більш високого класу. У гамі двигунів – потужні наддувні агрегати, 2,0- і 3,0-літрові дизелі і бензинові. Більшість екземплярів А6 даного, “діючого”, покоління фактично є м’якими гібридами, тобто мають допоміжний електропривід, який додає машині спритності при розгоні. При тому використовується енергія, збережена при попередніх гальмуваннях (рекуперація).

BMW 5-Series G30 (2017 – 2023 рр.)

Від $26 900

Бізнес-седан із спортивною харизмою, хоча насправді ця спортивність більше в іміджі, ніж на дорозі. Славнозвісні баварські двигуни в більшості модифікацій вражають поєднанням динаміки та економічності, причому в гамі є як атмосферні, так наддувні мотори. Порівнювати з ”побратимами” по “німецькій трійці” цю модель дуже важко, бо вони варті одне одного, але з того, що буде радувати щодня – наявність у BMW великої кількості фізичних кнопок на торпедо – на відміну, скажімо, від Audi.

Infiniti Q50 (V37) (2013 – 2023 рр.)

Від $13 200

Харизматична машина, яку сам виробник колись називав спортивним седаном. При тому вона цілком комфортна, і гостре кермо (три режими “гостроти”!) та різкий 3,7-літровий двигун тут дивно поєднуються з м’якими кріслами, низькою посадкою і “пелюстками” під кермом. Власне, 2,0-літровий турбомотор (211 к.с.) теж доступний, і саме з ним Q50 продавалася в офіційній дилерській мережі Infiniti в Україні. Як і належить авто для серйозних чоловіків, Q50 має задній привід, а за бажання можна найти і повнопривідну модифікацію. Нарешті, у Q50 є гібридна версія, створена, здається, в першу чергу для поліпшення динаміки (5,5 с до першої “сотні”).

Cadillac CTS (2014 – 2019 рр.)

Від $13 000

Стовідсотковий американець з класичним компонуванням, повздовжнім розташуванням двигуна і заднім приводом. Власне, повнопривідні модифікації теж є, і до нашої країні вони теж потрапляють. До речі, сама по собі машина в Україні зустрічається нечасто, тож вона – одна з можливостей отримати для свого гаража таку собі рідкість. Доступні двигуни – 2,0 л Turbo і 3,6 л атмосферний – сучасні і потужні, але обидва бензинові: дизельних версій CTS немає.

Якщо коротко

Як на нас, головний сенс купівлі вживаного седана преміальної марки – в можливості придбати добре збережений екземпляр якісного автомобіля. Але тут же криється і небезпека: якщо перший власник має кошти на якісний сервіс дорогої машини, то другий, а тим більше третій такої можливості як правило не мають і просто добивають машину, вичавчуючи з неї залишки ресурсу. Так ось найбільший ризик – придбати преміум-авто після такого власника. Певно, не варто нагадувати, що ремонтувати і обслуговувати такі автомобілі дорого завжди – і в молодому віці, і в поважному.