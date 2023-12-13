Чи можуть водії отримати штраф за відсутність бампера на авто: важливо пояснення

З приводу пересування на автомобілі без бампера виникло багато суперечок. Водії вважають, що мають право пересуватися без цього елемента зовнішнього декору Однак, це не зовсім так.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт " Дорожній адвокат ".

Чи можна їздити без бампера

Відповідно до п. 31.4.7.ПДР забороняється експлуатація транспортних засобів за відсутності бампера.

Це означає, водій не може свідомо й умисно їздити на автомобілі без бампера за звичайних обставин.

Згідно з вимогами 31.5 ПДР у разі виникнення в дорозі несправностей, таких як відсутність бампера, водій повинен вжити заходів для їх усунення і їхати далі.

Однак, якщо це зробити неможливо, то він повинен рухатися якомога коротшим шляхом до місця стоянки або ремонту. При цьому повинна бути ввімкнена аварійна світлова сигналізація.

Повністю заборонений рух при несправності гальмівної системи чи рульового керування, ламп фар чи задніх габаритних ліхтарів тощо.

Чи можна отримати штраф

Штраф за керування автомобілем без бампера становить 340 грн (ч. 1 ст. 121 КУпАП). У випадку повторного порушення протягом року, передбачено штраф від 850 грн до 1700 грн і позбавлення прав від 3-х до 6 місяців.

Зокрема, все залежить від пояснень водія, які він надасть співробітнику поліції на місці зупинки. Якщо водій скаже інспектору що бампер залишив раніше у ремонті чи немає коштів і їздить поки так, то це є порушенням п. 31.4.7 ПДР. У такому випадку водій не має права експлуатувати автомобіль і може отримати штраф

У випадку, коли водій повідомить інспектора, що бампер відпав чи пошкодився у дорозі під час руху і він їде якомога коротшим шляхом до сервісу, то тоді в його діях відсутні порушення закону. Інспектор не має права виписати штраф.