Скільки коштує навчання за контрактом у найкращих ВНЗ України: детальний перелік із цінами

КНУ імені Тараса Шевченка

Філологія

Навчання на філологічній спеціальності варіюється залежно від обраної мови та спектру необхідних знань. Якщо студент обирає для вивчення українську мову, то контрактне навчання коштує дешевше, адже не охоплює перекладу.

Таким чином вартість за навчання на цю спеціальність стартує від 38 000 та закінчується 49 600 гривнями за один рік навчання.

Психологія - 38 000 гривень за рік.

- 38 000 гривень за рік. Менеджмент - 42 000 гривень на рік.

- 42 000 гривень на рік. Право - 56 800 гривень за рік навчання.

56 800 гривень за рік навчання. Комп'ютерні науки. У КНУ є чималий перелік спеціальностей у комп'ютерних науках, однак вартість на них однакова - 38 000 гривень на рік.

Фото: vechirniy.kyiv.ua

КПІ імені Ігоря Сікорського

Філологія

КПІ пропонує вивчення трьох мов на денній формі: англійська, німецька та французька. За англійську вступник платитиме 43 800 гривень на рік, а за німецьку та французьку - 40 500.

Психологія - 29 200 гривень на рік.

- 29 200 гривень на рік. Менеджмент - 34 900 (денна форма) або 20 200 (заочна форма).

- 34 900 (денна форма) або 20 200 (заочна форма). Право - 39 500 (денна форма) або 26 200 (заочна форма).

- 39 500 (денна форма) або 26 200 (заочна форма). Комп'ютерні науки - 35 000 (денна форма) та 25 000 (заочна форма).

Фото: kpi.ua

ХНУ імені Василя Каразіна

Філологія

Цей університет пропонує досить широкий вибір мов для вивчення, від чого й залежить ціна на рік контрактного навчання. Якщо абітурієнт обирає українську мову та літературу, то платитиме 20 740 гривень. Далі ціна зростає до 25 550 гривень за рік.

Психологія - 25 550 гривень на рік.

- 25 550 гривень на рік. Менеджмент - 25 550 (денна форма) або 8 950 (заочна форма).

- 25 550 (денна форма) або 8 950 (заочна форма). Право - 25 550 (денна форма) або 11 870 (заочна форма).

- 25 550 (денна форма) або 11 870 (заочна форма). Комп'ютерні науки - 25 550 (денна форма) та 8 950 (заочна форма).

Фото: 2day.kh.ua

Національний університет Львівська політехніка

Філологія - 36 000 (денна форма) та 21 600 (заочна форма).

- 36 000 (денна форма) та 21 600 (заочна форма). Психологія - 30 060 (денна форма) або 18 000 (заочна форма).

- 30 060 (денна форма) або 18 000 (заочна форма). Менеджмент - 27 000 (денна форма) або 16 400 (заочна форма).

- 27 000 (денна форма) або 16 400 (заочна форма). Право - 32 000 (денна форма) або 19 200 (заочна форма).

- 32 000 (денна форма) або 19 200 (заочна форма). Комп'ютерні науки - 40 000 - 44 000 (денна форма) та 19 800 (заочна форма).

Фото: lpnu.ua

Сумський державний університет

Філологія - 15 650 (денна форма) та 21 600 (заочна форма).

- 15 650 (денна форма) та 21 600 (заочна форма). Психологія - 11 935 (денна форма) або 5 500 (заочна форма).

- 11 935 (денна форма) або 5 500 (заочна форма). Менеджмент - 11 935-13 075 (денна форма) або 5 060 (заочна форма).

- 11 935-13 075 (денна форма) або 5 060 (заочна форма). Право - 14 400 (денна форма) або 8 800 (заочна форма).

- 14 400 (денна форма) або 8 800 (заочна форма). Комп'ютерні науки - 13 440 (денна форма) та 4 620 (заочна форма).

Фото: konotop.city