Сколько стоит обучение по контракту в лучших ВУЗах Украины: подробный перечень с ценами

КНУ имени Тараса Шевченко

Филология

Обучение по филологической специальности варьируется в зависимости от выбранного языка и спектра необходимых знаний. Если студент выбирает для изучения украинского языка, то контрактное обучение стоит дешевле, ведь не охватывает перевода.

Таким образом, стоимость за обучение на эту специальность стартует от 38 000 и заканчивается 49 600 гривнами за один год обучения.

Психология - 38 000 гривен в год.

- 38 000 гривен в год. Менеджмент - 42 000 гривен в год.

- 42 000 гривен в год. Право - 56 800 гривен в год обучения.

56 800 гривен в год обучения. Компьютерные науки. У КНУ есть немалый перечень специальностей в компьютерных науках, однако стоимость на них одинаковая - 38 000 гривен в год.

Фото: vechirniy.kyiv.ua

КПИ имени Игоря Сикорского

Филология

КПИ предлагает изучение трех языков на дневной форме: английский, немецкий и французский. За английский поступающий будет платить 43 800 гривен в год, а за немецкий и французский - 40 500.

Психология - 29 200 гривен в год.

- 29 200 гривен в год. Менеджмент - 34 900 (дневная форма) или 20 200 (заочная форма).

- 34 900 (дневная форма) или 20 200 (заочная форма). Право - 39500 (дневная форма) или 26200 (заочная форма).

- 39500 (дневная форма) или 26200 (заочная форма). Компьютерные науки - 35 000 (дневная форма) и 25 000 (заочная форма).

Фото: kpi.ua

ХНУ имени Василия Каразина

Филология

Этот университет предлагает достаточно широкий выбор языков для изучения, от чего зависит цена в год контрактного обучения. Если абитуриент выбирает украинский язык и литературу, то будет платить 20 740 гривен. Далее цена растет до 25 550 гривен в год.

Психология - 25 550 гривен в год.

- 25 550 гривен в год. Менеджмент - 25 550 (дневная форма) или 8 950 (заочная форма).

- 25 550 (дневная форма) или 8 950 (заочная форма). Право - 25550 (дневная форма) или 11870 (заочная форма).

- 25550 (дневная форма) или 11870 (заочная форма). Компьютерные науки - 25 550 (дневная форма) и 8 950 (заочная форма).

Фото: 2day.kh.ua

Национальный университет Львовская политехника

Филология - 36 000 (дневная форма) и 21 600 (заочная форма).

- 36 000 (дневная форма) и 21 600 (заочная форма). Психология - 30 060 (дневная форма) или 18 000 (заочная форма).

- 30 060 (дневная форма) или 18 000 (заочная форма). Менеджмент - 27 000 (дневная форма) или 16 400 (заочная форма).

- 27 000 (дневная форма) или 16 400 (заочная форма). Право - 32000 (дневная форма) или 19200 (заочная форма).

- 32000 (дневная форма) или 19200 (заочная форма). Компьютерные науки - 40 000-44 000 (дневная форма) и 19 800 (заочная форма).

Фото: lpnu.ua

Сумский государственный университет

Филология - 15 650 (дневная форма) и 21 600 (заочная форма).

- 15 650 (дневная форма) и 21 600 (заочная форма). Психология - 11 935 (дневная форма) или 5 500 (заочная форма).

- 11 935 (дневная форма) или 5 500 (заочная форма). Менеджмент - 11 935-13 075 (дневная форма) или 5 060 (заочная форма).

- 11 935-13 075 (дневная форма) или 5 060 (заочная форма). Право - 14400 (дневная форма) или 8800 (заочная форма).

- 14400 (дневная форма) или 8800 (заочная форма). Компьютерные науки - 13 440 (дневная форма) и 4 620 (заочная форма).

Фото: konotop.city