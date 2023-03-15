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Чи потрібно платити за партнерські пологи в Україні: розвіяно популярний міф

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Середа 15 березня 2023 18:08
Чи потрібно платити за партнерські пологи в Україні: розвіяно популярний міф Чи потрібно платити за партнерські пологи (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Існує поширений міф, що за партнерські пологи в Україні потрібно платити. Однак, це не правда, адже такі пологи із черговою акушерською бригадою передбачені пакетом "Меддопомога при пологах" і є безкоштовними.

Про це повідомили на сторінці Національної служби здоров'я України у Telegram.

Що важливо знати

Програма медгарантій покриває пологи. Незалежно від того, вирішує жінка народжувати разом із партнером або партнеркою у лікарні чи обмежується виключно присутністю персоналу пологового відділення.

"Надання медичної допомоги при пологах черговою акушерською бригадою із забезпеченням умов для проведення партнерських пологів передбачено пакетом "Меддопомога при пологах", - йдеться у повідомленні.

Важливо, що породілля або її рідні не мають додатково платити за партнерські пологи.

Щоб дізнатись детальніше, телефонуйте в контакт-центр НСЗУ за номером 16-77.

Що безкоштовно

Для породіллі безоплатними в межах пакету є такі послуги:

  • сама медична допомога із забезпеченням умов для проведення партнерських пологів;
  • ведення ускладнених пологів із застосуванням акушерських інтервенцій;
  • ургентний або плановий кесарів розтин;
  • зниження відчуття болю у жінки. Зокрема, епідуральної аналгезії;
  • лабораторні дослідження 24/7. Інструментальні дослідження (УЗД, КТГ, ЕКГ тощо);
  • інтенсивна терапія;
  • надання психологічної підтримки;
  • харчування жінок в умовах стаціонару.

Раніше ми повідомляли, чи варто робити епідуральну анестезію та як вона впливає на плід.

Також ми писали, що обов'язково треба зробити після пологів.

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