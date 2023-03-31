Сколько стоит родить ребенка в Украине: список платных и бесплатных услуг

Планирование беременности и рождение ребенка в Украине во время войны может показаться еще той авантюрой. Но жизнь продолжается, и многие пары решаются стать родителями несмотря на все возможные трудности и расходы.

Обо всех нюансах ведения беременности, родов, и главное - реальную их стоимость в 2023 году - узнайте ниже из материала Styler.

Платные и бесплатные анализы, УЗИ и другие обследования

Большинство анализов, обследований, беременная женщина может пройти бесплатно при постановке на учет в женской консультации (это стоит сделать до 13 недели беременности).

В бесплатные анализы входят:

группа крови и резус-фактор,

клинический анализ крови,

общий анализ мочи,

бактериологическое исследование мазков из влагалища, цитологическое исследование,

биохимический анализ крови (по показаниям),

коагулограмма (по показаниям),

анализ крови на глюкозу (по показаниям),

УЗИ,

обследование терапевта, ЛОРа, окулиста, стоматолога, других специалистов,

электрокардиограмма (ЭКГ),

анализ на ВИЧ (трижды за беременность),

реакция Вассермана (RW) - сифилис (трижды за беременность).

Однако есть и платные анализы и без некоторых из них вам не подпишут "Обменную карту" в роддоме.

В платные обязательные входят:

гепатит B (HBsAg) - обязательный - 250 грн,

гепатит С - обязательный - 500 грн.

Отметим, что ранее эти анализы были бесплатными, но в настоящее время в госучреждениях такие обследования не проводятся.

Платные обследования по желанию роженицы или показаниям:

Биохимический скрининг на врожденные пороки развития плода (синдром Дауна и синдром Эдвардса). Показаниями здесь могут быть предыдущие беременности с нарушениями развития, возраст женщины (после 35 лет). Стоимость - 550 грн.

Обследование на TORCH-инфекции (токсоплазмоз, краснуха, цитомегаловирусная инфекция, герпетическая инфекция). Такое обследование может назначаться, в частности, при диагнозе "многоводие". Стоимость - 750 грн.

Гликированный гемоглобин - показатель крови, отражающий среднее содержание сахара в крови за длительный период (в отличие от измерения глюкозы крови, дающее представление об уровне глюкозы только на момент исследования). Стоимость - 415 грн.

Все цены взяты с сайта лаборатории "Дніпролаб".

Другие платные обследования

Ультразвуковое обследование плода. Хотя УЗИ входит в пакет бесплатных услуг, в некоторых случаях врач-гинеколог может беременной рекомендовать пройти обследование "на лучшем оборудовании".

То есть вас направят либо в лабораторию, либо к "хорошему специалисту". Здесь уже право женщины решать. Стоимость услуги может варьироваться от 300 до 750 грн.

Сколько стоят роды в Украине (фото: Getty Images)

Благотворительные взносы и "договорняк" с акушером-гинекологом

После проведения медицинской реформы с принципом "деньги идут за пациентом" больница заинтересована в том, чтобы пациентка рожала именно у них. Ведь за одни роды медучреждение получает 10-15 тысяч гривен.

Поэтому никаких "благотворительных взносов" при подписании "Обменной карты" беременной с роддомом вносить не нужно.

Полный список бесплатных услуг, которые входят в пакет "Медицинская помощь", вы можете посмотреть по ссылке. Отметим, что сюда входит кесарево сечение, эпидуральная анестезия, а также анестезия оперативных вмешательств и послеродовых акушерских процедур.

Если же вы хотите договориться с конкретным врачом, который примет у вас роды и будет на связи 24/7, это ваш выбор. Расценки здесь индивидуальны и их можно найти на женских форумах или в той же очереди у гинеколога. Но следует помнить, что "ваш врач" может быть в отпуске или он не успеет к вам на роды, если они будут проходить быстро.

Особенности партнерских родов

По желанию роженица может рожать вместе с партнером (это может быть муж, сестра, мать, подруга - все индивидуально). Но ему предстоит пройти дополнительное обследование. Это обязательная флюорография, при необходимости анализ крови на группу и резус, а также требуется свежий COVID-тест (за два дня до родов).

Направление на флюорографию и анализ крови можно взять у семейного врача партнера (ведущий женщину гинеколог такой документ не выдает).

Если по определенным причинам вы хотите сделать эти анализы быстрее, например, семейный в отпуске или ближайшая запись только через несколько недель, тогда вы сможете пройти обследование платно в госучреждении.

Это около 200 грн флюорографии и 130 грн за анализ крови. В приватной лаборатории тест на COVID будет стоить 300 грн.

За роды платить не нужно (фото: freepik)

Подпись "Обменной карты", список в роддом

После того, как все обследования будут пройдены (обязательные - УЗИ, ВИЧ, сифилис, гепатит C, гепатит B, анализы крови, мочи, узкие специалисты), вы сможете подписать "Обменную карту" в выбранном вами роддоме (на сроке 36 недель).

Это может быть ближайший к вам или рекомендуемый. Главное, чтобы с родильным был заключен договор с НСЗУ на медицинскую помощь при родах (это более 300 учреждений по всей стране).

Если все хорошо, в "Обменную карту" вам поставят штамп заведения.

В роддоме вы получите перечень вещей для роженицы, малыша, партнера.

Для роженицы:

Паспорт, обменная карта

Халат

Ночная рубашка (2 шт.)

Носки (2-3 пары)

Тапочки

Гигиенические прокладки

Нижнее белье

Бюстгальтер для кормления

Пеленки поглощающие (10 шт.)

Посуда (чашка, ложка, тарелка)

Постельное белье

Полотенце

Бутылка минералки без газа

Зубная щетка, зубная паста.

Для партнера:

Чистая сменная одежда

Чистая сменная обувь

Одноразовый комплект одежды (штаны, куртка, шапочка, маска, бахилы) - в аптеке продается под названием "Партнерские роды, набор №2".

Для малыша:

Шапочки (2 шт.)

Носки

Пеленки

Ползунки

Рубашки

Влажные салфетки

Ватные палочки

Детское мыло

Подгузники

Термометр электронный

Одеяло детское

Важно: никаких лекарств покупать не нужно! Они входят в пакет "Медицинской помощи при родах" по Программе медицинских гарантий.

Список в роддом взят в КНП "Киевский городской роддом №2".

"Доставка" в роддом

Если беременная не приехала в роддом планово после 40 недель беременности, а схватки или отхождение вод произошло заранее, можно вызвать "скорую". Последняя увезет роженицу в ближайший родильный дом, даже если в "Обменной карте" прописано другое.

Можно также вызвать такси или добраться на индивидуальном авто. Отметим, что сделать это можно даже в комендантский час (некоторые службы такси имеют водителей с пропуском). Вашим же пропуском станет штамп роддома в "Обменной карте".

Интересно, что тарифы на перевозку в ночное время "не накручены" и зависят от программы, определяющей загруженность водителей и спрос. То есть так же, как и в дневное время.

Также вы можете попросить о сопровождении полицию или территориальную оборону вашего города.

Платные палаты в послеродовой период

После рождения ребенка роженицу переводят в послеродовой блок, где они смогут находиться от 48 до 72 часов, если роды были без осложнений. Часто такие палаты общие, где мама и ребенок будет делить комнату и санузел с другими роженицами. Эта услуга - бесплатна.

При желании можно воспользоваться официальной услугой "платных палат". Это может быть отдельная палата для мамы и ребенка, или же "семейная палата". В последний партнер может проживать с женщиной и младенцем, но именно - проживать. Выходить по делам и возвращаться на ночлег нельзя. Такие требования обусловлены все еще действующими в Украине карантинными ограничениями.

Стоимость палаты от 600 до 1300 грн в сутки (соответственно 1200-2600 двое суток, 1800-3900 трое суток).

Свободное посещение роженицы и малыша и пребывание с ними в палате некоторое время официально не разрешены.

Прайс на роды будет индивидуальным

Подытожим, что обязательно беременной нужно будет заплатить только за анализы на гепатит B (HBsAg) и гепатит С. Это - 750 грн.

Далее - по показам и пожеланиям:

Биохимический скрининг на врожденные пороки развития плода - 550 грн

Обследование на TORCH-инфекции - 750 грн

Гликированный гемоглобин - 415 грн.

Анализы для партнера - до 630 грн

Платная палата после родов - 1200-3900 грн

Доставка в роддом и список вещей для роженицы, партнера и малыша - сумма определяется индивидуально.