Сколько стоит родить ребенка в Украине: список платных и бесплатных услуг
Планирование беременности и рождение ребенка в Украине во время войны может показаться еще той авантюрой. Но жизнь продолжается, и многие пары решаются стать родителями несмотря на все возможные трудности и расходы.
Обо всех нюансах ведения беременности, родов, и главное - реальную их стоимость в 2023 году - узнайте ниже из материала Styler.
Платные и бесплатные анализы, УЗИ и другие обследования
Большинство анализов, обследований, беременная женщина может пройти бесплатно при постановке на учет в женской консультации (это стоит сделать до 13 недели беременности).
В бесплатные анализы входят:
- группа крови и резус-фактор,
- клинический анализ крови,
- общий анализ мочи,
- бактериологическое исследование мазков из влагалища, цитологическое исследование,
- биохимический анализ крови (по показаниям),
- коагулограмма (по показаниям),
- анализ крови на глюкозу (по показаниям),
- УЗИ,
- обследование терапевта, ЛОРа, окулиста, стоматолога, других специалистов,
- электрокардиограмма (ЭКГ),
- анализ на ВИЧ (трижды за беременность),
- реакция Вассермана (RW) - сифилис (трижды за беременность).
Однако есть и платные анализы и без некоторых из них вам не подпишут "Обменную карту" в роддоме.
В платные обязательные входят:
- гепатит B (HBsAg) - обязательный - 250 грн,
- гепатит С - обязательный - 500 грн.
Отметим, что ранее эти анализы были бесплатными, но в настоящее время в госучреждениях такие обследования не проводятся.
Платные обследования по желанию роженицы или показаниям:
Биохимический скрининг на врожденные пороки развития плода (синдром Дауна и синдром Эдвардса). Показаниями здесь могут быть предыдущие беременности с нарушениями развития, возраст женщины (после 35 лет). Стоимость - 550 грн.
Обследование на TORCH-инфекции (токсоплазмоз, краснуха, цитомегаловирусная инфекция, герпетическая инфекция). Такое обследование может назначаться, в частности, при диагнозе "многоводие". Стоимость - 750 грн.
Гликированный гемоглобин - показатель крови, отражающий среднее содержание сахара в крови за длительный период (в отличие от измерения глюкозы крови, дающее представление об уровне глюкозы только на момент исследования). Стоимость - 415 грн.
Все цены взяты с сайта лаборатории "Дніпролаб".
Другие платные обследования
Ультразвуковое обследование плода. Хотя УЗИ входит в пакет бесплатных услуг, в некоторых случаях врач-гинеколог может беременной рекомендовать пройти обследование "на лучшем оборудовании".
То есть вас направят либо в лабораторию, либо к "хорошему специалисту". Здесь уже право женщины решать. Стоимость услуги может варьироваться от 300 до 750 грн.
Сколько стоят роды в Украине (фото: Getty Images)
Благотворительные взносы и "договорняк" с акушером-гинекологом
После проведения медицинской реформы с принципом "деньги идут за пациентом" больница заинтересована в том, чтобы пациентка рожала именно у них. Ведь за одни роды медучреждение получает 10-15 тысяч гривен.
Поэтому никаких "благотворительных взносов" при подписании "Обменной карты" беременной с роддомом вносить не нужно.
Полный список бесплатных услуг, которые входят в пакет "Медицинская помощь", вы можете посмотреть по ссылке. Отметим, что сюда входит кесарево сечение, эпидуральная анестезия, а также анестезия оперативных вмешательств и послеродовых акушерских процедур.
Если же вы хотите договориться с конкретным врачом, который примет у вас роды и будет на связи 24/7, это ваш выбор. Расценки здесь индивидуальны и их можно найти на женских форумах или в той же очереди у гинеколога. Но следует помнить, что "ваш врач" может быть в отпуске или он не успеет к вам на роды, если они будут проходить быстро.
Особенности партнерских родов
По желанию роженица может рожать вместе с партнером (это может быть муж, сестра, мать, подруга - все индивидуально). Но ему предстоит пройти дополнительное обследование. Это обязательная флюорография, при необходимости анализ крови на группу и резус, а также требуется свежий COVID-тест (за два дня до родов).
Направление на флюорографию и анализ крови можно взять у семейного врача партнера (ведущий женщину гинеколог такой документ не выдает).
Если по определенным причинам вы хотите сделать эти анализы быстрее, например, семейный в отпуске или ближайшая запись только через несколько недель, тогда вы сможете пройти обследование платно в госучреждении.
Это около 200 грн флюорографии и 130 грн за анализ крови. В приватной лаборатории тест на COVID будет стоить 300 грн.
За роды платить не нужно (фото: freepik)
Подпись "Обменной карты", список в роддом
После того, как все обследования будут пройдены (обязательные - УЗИ, ВИЧ, сифилис, гепатит C, гепатит B, анализы крови, мочи, узкие специалисты), вы сможете подписать "Обменную карту" в выбранном вами роддоме (на сроке 36 недель).
Это может быть ближайший к вам или рекомендуемый. Главное, чтобы с родильным был заключен договор с НСЗУ на медицинскую помощь при родах (это более 300 учреждений по всей стране).
Если все хорошо, в "Обменную карту" вам поставят штамп заведения.
В роддоме вы получите перечень вещей для роженицы, малыша, партнера.
Для роженицы:
- Паспорт, обменная карта
- Халат
- Ночная рубашка (2 шт.)
- Носки (2-3 пары)
- Тапочки
- Гигиенические прокладки
- Нижнее белье
- Бюстгальтер для кормления
- Пеленки поглощающие (10 шт.)
- Посуда (чашка, ложка, тарелка)
- Постельное белье
- Полотенце
- Бутылка минералки без газа
- Зубная щетка, зубная паста.
Для партнера:
- Чистая сменная одежда
- Чистая сменная обувь
- Одноразовый комплект одежды (штаны, куртка, шапочка, маска, бахилы) - в аптеке продается под названием "Партнерские роды, набор №2".
Для малыша:
- Шапочки (2 шт.)
- Носки
- Пеленки
- Ползунки
- Рубашки
- Влажные салфетки
- Ватные палочки
- Детское мыло
- Подгузники
- Термометр электронный
- Одеяло детское
Важно: никаких лекарств покупать не нужно! Они входят в пакет "Медицинской помощи при родах" по Программе медицинских гарантий.
Список в роддом взят в КНП "Киевский городской роддом №2".
"Доставка" в роддом
Если беременная не приехала в роддом планово после 40 недель беременности, а схватки или отхождение вод произошло заранее, можно вызвать "скорую". Последняя увезет роженицу в ближайший родильный дом, даже если в "Обменной карте" прописано другое.
Можно также вызвать такси или добраться на индивидуальном авто. Отметим, что сделать это можно даже в комендантский час (некоторые службы такси имеют водителей с пропуском). Вашим же пропуском станет штамп роддома в "Обменной карте".
Интересно, что тарифы на перевозку в ночное время "не накручены" и зависят от программы, определяющей загруженность водителей и спрос. То есть так же, как и в дневное время.
Также вы можете попросить о сопровождении полицию или территориальную оборону вашего города.
Платные палаты в послеродовой период
После рождения ребенка роженицу переводят в послеродовой блок, где они смогут находиться от 48 до 72 часов, если роды были без осложнений. Часто такие палаты общие, где мама и ребенок будет делить комнату и санузел с другими роженицами. Эта услуга - бесплатна.
При желании можно воспользоваться официальной услугой "платных палат". Это может быть отдельная палата для мамы и ребенка, или же "семейная палата". В последний партнер может проживать с женщиной и младенцем, но именно - проживать. Выходить по делам и возвращаться на ночлег нельзя. Такие требования обусловлены все еще действующими в Украине карантинными ограничениями.
Стоимость палаты от 600 до 1300 грн в сутки (соответственно 1200-2600 двое суток, 1800-3900 трое суток).
Свободное посещение роженицы и малыша и пребывание с ними в палате некоторое время официально не разрешены.
Прайс на роды будет индивидуальным
Подытожим, что обязательно беременной нужно будет заплатить только за анализы на гепатит B (HBsAg) и гепатит С. Это - 750 грн.
Далее - по показам и пожеланиям:
- Биохимический скрининг на врожденные пороки развития плода - 550 грн
- Обследование на TORCH-инфекции - 750 грн
- Гликированный гемоглобин - 415 грн.
- Анализы для партнера - до 630 грн
- Платная палата после родов - 1200-3900 грн
Доставка в роддом и список вещей для роженицы, партнера и малыша - сумма определяется индивидуально.
Раньше мы писали также, нужно ли платить за партнерские роды.
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