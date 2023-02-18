Україні загрожує демографічна криза, хоча народжуваність не знизилася. Які ж причини?

В Україні після року війни назріває серйозна демографічна криза, проте проблема не в тому, що українці бояться планувати і народжувати дітей в нинішній ситуації. Насправді причини, які призведуть до стрімкого скорочення населення, значно глибші.

Що буде далі з чисельністю українців, і як можна вплинути на ситуацію вже зараз – дізнайтеся з матеріалу Styler нижче.

Українці хочуть народжувати

Згідно з аналізом акушера-гінеколога, репродуктолога, Мирослави Вацик, кількість людей, які хочуть вилікувати безпліддя, на щастя, не знизилась. Крім того, тенденція до збільшення пацієнтів, старших за 35 років, зберігається.

"Чому? По-перше, психологічний момент: інстинкт самозбереження. Інстинкт продовження себе в дітях підвищує бажання вагітніти саме зараз. По-друге, за останні 15 років кількість пацієнтів старше 35 років виросла в 4 рази. І це значить, що у них нема часу чекати закінчення ковіду, війни чи ще якихось можливих катастроф", – розповідає репродуктолог.

Народжуваність знизилася на третину - але це не показник

Так, за даними сервісу OpenData, за 11 місяців 2022 року реєстрацій новонароджених поменшало на третину, натомість кількість нових шлюбів в Україні зросла.

Кількість нових родин зросла на 5% за 11 місяців 2022 року у порівнянні з відповідним періодом 2021 року. Пік "весільного буму" припав на початок повномасштабного вторгнення Росії. У березні та квітні, після початку великої війни, шлюбів укладалося у півтора раза більше, ніж зазвичай. Здебільшого лідерами за кількістю новостворених родин були прифронтові області.

Натомість кількість реєстрацій новонароджених за 11 місяців 2022 року впала на третину у порівнянні з відповідним періодом у 2021 році.

Ймовірно, це пов’язано з тим, що частина дітей була народжена за кордоном та їх поява ще не була посвідчена в українських держустановах.

Загалом за неповний 2022 рік народилося 195 тисяч маленьких українців. Гендерний розподіл новонароджених майже не змінився: 51,50% хлопчиків у 2022 проти 51,52% у 2021.

Можна зробити висновок, що народжуваність в Україні зменшилась на третину, але враховуючи кількість людей (а це здебільшого жінки), які виїхали за кордон, то народжуваність за минулий рік не зменшилась.

Головна причина – міграція

За даними Мирослави Вацик, демографічна криза українцям загрожує не через страх народжувати і планувати дітей в умовах війни, а через інші фактори.

З одного боку: кількість людей (як і чоловіків, репродуктивного віку, що загинули і продовжують гинути щодня на війні). З іншого боку вимушена еміграція 6 млн людей, з них 60% репродуктивного віку. 70 % з них не збираються (за попередніми даними) повертатись в Україну.

Репродуктолог радить заморозити біоматеріал (яйцеклітини, сперматозоїди, ембріони), щоб кожен українець та українка могли народити бажаного малюка у зручний для нього особисто час.

Демографічна криза – не новина для України

Олександр Хмелевський, кандидат економічних наук, незалежний експерт, нагадує, що вже протягом багатьох років Україна переживає демографічну кризу. Згадаймо хоча б слоган: "Нас 52 мільйони", який був популярний в перші роки незалежності.

Дійсно, у 1992 році чисельність населення України досягла піку – 52,2 млн і почала знижуватися. У 2013 році чисельність населення скоротилася до 45,4 млн. У 2014 році через анексію Криму населення України скоротилося на 2,5 млн осіб. Хоча офіційна статистика продовжувала наводити дані з урахуванням населення окупованих територій Донбасу, проте, визначити скільки там реально залишилося людей неможливо. У 2020-21 роках скорочення населення прискорилося через епідемію коронавірусу та падіння рівня життя.

Станом на початок 2022 рік офіційна статистика нараховувала в Україні 41,2 млн людей, враховуючи окуповані території Донбасу.

Чому за 30 років нас стало менше на 10 мільйонів?

За словами експерта, основними причинами скорочення населення є значне перевищення кількості померлих порівняно з народженими, еміграція населення та втрата населення через окупацію частини України Росією. Особливо відчутно почала скорочуватися народжуваність після 2014 року, проте, в ці роки не спостерігалося суттєвого зростання смертності, тому населення скорочувалося не так стрімко.

А з початком пандемії у 2020 році спостерігається не лише суттєве скорочення народжуваності, але й стрімке зростання смертності.

"Варто відзначити, що на відміну від європейських країн, де також скорочується народжуваність, проте там збільшується тривалість життя, в Україні тривалість життя не збільшується. Тому скорочення населення відбувається дуже стрімко. Головною причиною скорочення народжуваності є тяжке економічне становище", – зазначає Хмелевський.

Після війни населення може скоротитися до 30 мільйонів

Війна ж поглибила тенденцію до скорочення населення: тут і загибель людей, здебільшого чоловіків репродуктивного віку, виїзд жінок і дітей, значна частина яких не повернеться.

Експерт прогнозує, що після війни, коли відкриють кордони для чоловіків, очікується чергова хвиля міграції. Чоловіки поїдуть до своїх родин, які облаштувалися за кордоном. Частина чоловіків поїдуть за кордон на заробітки, оскільки після війни економіка України буде зруйнована, демобілізація військових також значно збільшить безробіття.

"На жаль, перспективи такі, що після війни населення України може скоротитися до 30 млн, і надалі буде продовжувати скорочуватись", – підсумував Олександр Хмелевський.

Висновки ми можемо зробити такі: українці хочуть народжувати. Але зовнішня міграція й загибель людей на війні призведе так чи інакше до демографічної кризи в Україні.