Скільки коштує модний бежевий тренч, як у Тіни Кароль (фото)

Скільки коштує бежевий тренч Тіни Кароль

Образи Тіни Кароль часто стають приводом для обговорення у соціальних мережах, оскільки кожна її поява в інформаційному просторі робить галас.

Прихильники одразу починають цікавитись, а що за бренди носить Кароль, яка їхня вартість, це бартер чи самостійна покупка тощо.

Тобто кожен лук української співачки супроводжується не просто увагою, а ще й цілими розслідуваннями. Так, завдяки сторінкам пильних фоловерів, кожен має змогу дізнатися, які речі носить українська поп-діва.

Тіна Кароль у трендовому тренчі (фото: instagram.com/tina_karol)

Наприклад, бежевий тренч співачки, який вона засвітила на крайньому виступі вартує 1 тисячу доларів. Звісно, він не простий, а від бренду A.M.G.

Цей тренч зірка поєднала зі своїм рожевим образом для сцени, який комусь здається ідеальним, а для когось він є занадто відвертий та навіть вульгарний.

Проте саме тренч пригортає увагу тих, хто захоплений Тіною, адже він є дуже незмінним трендом, тим паче пасує повноцінному образу зірки.

Вартість тренчу Тіни Кароль (Скриншот)