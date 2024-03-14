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Скільки коштує трендове сіре пальто, як у Тіни Кароль (фото)

Четвер 14 березня 2024 18:14
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Скільки коштує трендове сіре пальто, як у Тіни Кароль (фото) Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
Автор: Юлія Любченко

Тіна Кароль вже неодноразово демонструвала досить дорогі вбрання, які пригортають увагу не лише своєю стилізацією, а ще й ціною.

Про крайній образ Кароль, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-профіль прихильниці Тіни.

Тіна Кароль показала на собі дороге сіре пальто

Співачка полюбляє демонструвати останні модні тренди на собі, тому кожен з її останніх образів є дуже цікавим для прихильників зірки, а особливо ціни на ті речі, які носить Тіна.

Річ в тому, що кожен новий образ співачки, у якому вона з'являється на публіці або у своїх кліпах вартує чималих грошей. У Тіни були костюми та сукні за ціною 80 тисяч гривень, а це доволі дорого для одягу.

Саме тому й трендове пальто сірого кольору, яке одягнула Кароль, дуже зацікавило її прихильників, а точніше його ціна.

Скільки коштує трендове сіре пальто, як у Тіни Кароль (фото)

Скільки коштує трендове сіре пальто, як у Тіни Кароль (фото)

Тіна Кароль у сірому ттрендовому пальто (фото: instagram.com/_natali_tn_)

Але воно не настільки дороге, як попередні образи Тіни. Це довге сіре пальто від Amg brand вартує 1 тисячу 200 доларів. Це досить середня ціна для верхнього одягу, особливо від якісного бренду.

Здається, раніше Кароль не носила настільки сучасний одяг, але після того, як жінка дуже сильно схудла, вона змінила свій стиль і почала підкреслювати красу свого тіла та свою витонченість.

А ось пальто, яке носить артистка, дійсно є трендовим та цікавим, особливо навесні 2024 року, коли сірий колір стає дуже актуальним та універсальним.

Раніше ми розповідали, що Тіна Кароль показала на собі вовняний костюм за 80 тисяч гривень.

Також читайте,як Тіна Кароль назвала основний елемент жіночої краси.

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