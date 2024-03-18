Тіна Кароль зачарувала ніжним весняним образом та звернулась до українок (фото)
Тіна Кароль вміє бути ніжною та витонченою і в цьому їй допомагають її образи, які часто підкреслюють жіночність співачки.
Про новий весняний образ Тіни, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-профіль артистки.
Тіна Кароль показала ніжний весняний образ на сцені
"Жінка має надихати, оберігати родину, а що ще… напиши про свій досвід", - такими словами доповнила свої фото Кароль.
Таким чином Тіна вирішила підкреслити тему жіночності та ніжних проявів жінки у суспільстві. Саме тому вона не просто написала коротко свою думку, а ще й розпочала діалог зі своєю аудиторією, а у неї вона велика.
Сама ж артистка не просто так написала ці рядки, а показала своє вміння надихати. По-перше, Тіна неймовірно талановита співачка, а по-друге, вона жінка, яка хоче бути тендітною, хоча й повністю керує своїм життям.
Образ поп-діви на сцені якраз і допоміг їй показати себе з цієї ніжної сторони. Кароль одягнула розкішну та сяючу сукню пудрового кольору з прозорими вставками, які прикрашені камінцями та дуже добре підкреслюють фігуру, особливо талію.
Також Тіна додала до свого образу довгі напівпрозорі рукавиці з такої ж тканини, як і вставки на сукні та колготи.
Тіна Кароль показала весняний образ (фото: instagram.com/tina_karol)
До речі, цього разу Кароль не відійшла від свого сталого макіяжу та нафарбувала губи улюбленою червоною помадою, яка чудово поєднується з ніжно-рожевим вбранням.
Як завжди, її виступ став особливим та граційним, адже Кароль не лише співала, а ще й танцювала та граційно виконувала кожен рух.
У коментарях співачці відповіло багато людей, тому виділимо лише тематичні коментарі, які є відповіддю на питання Тіни:
- "Любити себе і турбуватися про себе, бо про сімʼю вона і так звісно турбується"
- "Жінка не має, а може робити лише те, що подобається"
- "Кохати й бути коханою"
- "Жінка має бути сильною і водночас слабкою"
- "Жити та радіти життю"
- "Жінка нічого не має, окрім як бути щасливою"
- "Мотивувати інших так, як це робите Ви ! Неймовірна жінка. Була на вашому виступі не раз. Енергія Топ".
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