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Тіна Кароль зачарувала ніжним весняним образом та звернулась до українок (фото)

Понеділок 18 березня 2024 16:37
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Тіна Кароль зачарувала ніжним весняним образом та звернулась до українок (фото) Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
Автор: Юлія Любченко

Тіна Кароль вміє бути ніжною та витонченою і в цьому їй допомагають її образи, які часто підкреслюють жіночність співачки.

Про новий весняний образ Тіни, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-профіль артистки.

Тіна Кароль показала ніжний весняний образ на сцені

"Жінка має надихати, оберігати родину, а що ще… напиши про свій досвід", - такими словами доповнила свої фото Кароль.

Таким чином Тіна вирішила підкреслити тему жіночності та ніжних проявів жінки у суспільстві. Саме тому вона не просто написала коротко свою думку, а ще й розпочала діалог зі своєю аудиторією, а у неї вона велика.

Сама ж артистка не просто так написала ці рядки, а показала своє вміння надихати. По-перше, Тіна неймовірно талановита співачка, а по-друге, вона жінка, яка хоче бути тендітною, хоча й повністю керує своїм життям.

Образ поп-діви на сцені якраз і допоміг їй показати себе з цієї ніжної сторони. Кароль одягнула розкішну та сяючу сукню пудрового кольору з прозорими вставками, які прикрашені камінцями та дуже добре підкреслюють фігуру, особливо талію.

Також Тіна додала до свого образу довгі напівпрозорі рукавиці з такої ж тканини, як і вставки на сукні та колготи.

Тіна Кароль зачарувала ніжним весняним образом та звернулась до українок (фото)Тіна Кароль зачарувала ніжним весняним образом та звернулась до українок (фото)Тіна Кароль зачарувала ніжним весняним образом та звернулась до українок (фото)Тіна Кароль зачарувала ніжним весняним образом та звернулась до українок (фото)Тіна Кароль зачарувала ніжним весняним образом та звернулась до українок (фото)Тіна Кароль зачарувала ніжним весняним образом та звернулась до українок (фото)Тіна Кароль зачарувала ніжним весняним образом та звернулась до українок (фото)Тіна Кароль зачарувала ніжним весняним образом та звернулась до українок (фото)Тіна Кароль зачарувала ніжним весняним образом та звернулась до українок (фото)

Тіна Кароль показала весняний образ (фото: instagram.com/tina_karol)

До речі, цього разу Кароль не відійшла від свого сталого макіяжу та нафарбувала губи улюбленою червоною помадою, яка чудово поєднується з ніжно-рожевим вбранням.

Як завжди, її виступ став особливим та граційним, адже Кароль не лише співала, а ще й танцювала та граційно виконувала кожен рух.

У коментарях співачці відповіло багато людей, тому виділимо лише тематичні коментарі, які є відповіддю на питання Тіни:

  • "Любити себе і турбуватися про себе, бо про сімʼю вона і так звісно турбується"
  • "Жінка не має, а може робити лише те, що подобається"
  • "Кохати й бути коханою"
  • "Жінка має бути сильною і водночас слабкою"
  • "Жити та радіти життю"
  • "Жінка нічого не має, окрім як бути щасливою"
  • "Мотивувати інших так, як це робите Ви ! Неймовірна жінка. Була на вашому виступі не раз. Енергія Топ".

Раніше ми розповідали, скільки коштує трендове сіре пальто, як у Тіни Кароль.

Також читайте, що Тіна Кароль показала, як на ній виглядає сукня за 177 тисяч гривень.

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