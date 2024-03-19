Сколько стоит модный бежевый тренч, как у Тины Кароль (фото)

Сколько стоит бежевый тренч Тины Кароль

Образы Тины Кароль часто становятся поводом для обсуждения в социальных сетях, поскольку каждое ее появление в информационном пространстве создает шум.

Поклонники сразу начинают интересоваться, а что за бренды носит Кароль, какая их стоимость, это бартер или самостоятельная покупка.

То есть, каждый лук украинской певицы сопровождается не просто вниманием, а еще и целыми расследованиями. Так, благодаря страницам бдительных фолловеров, каждый имеет возможность узнать, какие вещи носит украинская поп-дива.

Тина Кароль в трендовом тренче (фото: instagram.com/tina_karol)

К примеру, бежевый тренч певицы, который она засветила на крайнем выступлении, стоит 1 тысячу долларов. Естественно, он не простой, а от бренда AMG.

Этот тренч звезда соединила со своим розовым образом для сцены, который кому-то кажется идеальным, а для кого-то он слишком откровенный и даже вульгарный.

Однако именно тренч привлекает внимание тех, кто увлечен Тиной, ведь он очень неизменный тренд, тем более подходит полноценному образу звезды.

Стоимость тренча Тины Кароль (фото:Скриншот)