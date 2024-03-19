Скільки коштує модний бежевий тренч, як у Тіни Кароль (фото)
Тіна Кароль останнім часом стала однією з головних жінок в українському шоу-бізнесі, чиї образи обговорюють настільки активно, що дізнаються ціни майже кожного образу і крайній не є виключенням.
Про вартість бежевого тренчу з концерту Кароль, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-профіль прихильниці співачки.
Скільки коштує бежевий тренч Тіни Кароль
Образи Тіни Кароль часто стають приводом для обговорення у соціальних мережах, оскільки кожна її поява в інформаційному просторі робить галас.
Прихильники одразу починають цікавитись, а що за бренди носить Кароль, яка їхня вартість, це бартер чи самостійна покупка тощо.
Тобто кожен лук української співачки супроводжується не просто увагою, а ще й цілими розслідуваннями. Так, завдяки сторінкам пильних фоловерів, кожен має змогу дізнатися, які речі носить українська поп-діва.
Тіна Кароль у трендовому тренчі (фото: instagram.com/tina_karol)
Наприклад, бежевий тренч співачки, який вона засвітила на крайньому виступі вартує 1 тисячу доларів. Звісно, він не простий, а від бренду A.M.G.
Цей тренч зірка поєднала зі своїм рожевим образом для сцени, який комусь здається ідеальним, а для когось він є занадто відвертий та навіть вульгарний.
Проте саме тренч пригортає увагу тих, хто захоплений Тіною, адже він є дуже незмінним трендом, тим паче пасує повноцінному образу зірки.
Вартість тренчу Тіни Кароль (Скриншот)
Раніше ми розповідали, як Тіна Кароль зачарувала ніжним весняним образом.
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