Скільки коштує "лук" захисниці України. Ніколас Карма вразив новим відео

Що розповіла захисниця

Військовослужбовиця Катерина погодилася розповісти Кармі про свій "лук". Він зустрів її саме тоді, коли вона була у формі.

За словами захисниці, яка служить у 112-тій бригаді та пішла на війну на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, більшу частину "луку" їй видали.

Собівартість форми, зазначила Катерина, приблизно 2 тисячі 200 гривень. Взуття їй передали волонтери - дівчата з організації Arm Women Now. Воно коштує до 2 тисяч гривень.

"Броня у мене видана. Вона, правда, якщо чесно, не сильно зручна", - зазначила Катерина та розповіла, що нині Arm Women Now проводить збір на спорядження для жінок-захисниць.

В самому кінці відео на фанів чекала дуже неочікувана розв'язка. Карма спитав, чи у Катерини хлопець, після чого вона пожартувала й погодилася піти з блогером на каву. І це заінтригувало користувачів. У коментарях вони не тільки захоплюються жінкою-військовослужбовицею, а ще й питають, чи буде друга частина відео - з кавою та ймовірним побаченням.

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