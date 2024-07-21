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Сколько стоит "лук" защитницы Украины. Николас Карма поразил новым видео

Новое видео Кармы уже оценили фаны (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Блогер Николас Карма порадовал фанов новым видео. И в этот раз он узнал, сколько стоит "лук" защитницы Украины, ставшей добровольцем в 2022 году.

Сколько стоит одежда женщины-военнослужащей, а также чем Карма заинтриговал сеть, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео, которым блогер поделился в Instagram.

Что рассказала защитница

Военнослужащая Екатерина согласилась рассказать Карме о своем "луке". Он встретил ее именно тогда, когда она была в форме.

По словам защитницы, которая служит в 112 бригаде и пошла на войну в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, большую часть "лука" ей выдали.

Себестоимость формы, отметила Екатерина, около 2 тысяч 200 гривен. Обувь ей передали волонтеры - девушки из организации Arm Women Now. Она стоит до 2 тысяч гривен.

"Броня у меня выдана. Она, правда, если честно, не очень удобная", - отметила Екатерина и рассказала, что в настоящее время Arm Women Now проводит сбор на снаряжение для женщин-защитниц.

 

В самом конце видео фанов ждала очень неожиданная развязка. Карма спросил, у Катерины ли парень, после чего она пошутила и согласилась пойти с блогером на кофе. И это заинтриговало пользователей. В комментариях они не только восхищаются женщиной-военнослужащей, но и спрашивают, будет ли вторая часть видео - с кофе и вероятным свиданием.

Пользователи пишут:

  • "Какая девушка красивая, красавица, умница, сильная! Лицо женских ВСУ! Боже, сохрани!"
  • "Очень милая и красивая девушка. Спасибо, что защищаете нас"
  • "Хорошая, конкретная девушка. Сразу все по факту! Спасибо за защиту! Пусть Бог оберегает"
  • "Знаю Катю лично, невероятно умный, искренний и веселый человек, а теперь еще и наша защитница! Спасибо ей!"
  • "Так а кофе был?"
  • "Требую продолжения"
  • "Николас, спасибо за это видео".
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