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Відмовила Потапу та довела Кароль до сліз. Дивіться, як Трінчер потрапила на "Голос країні"

Неділя 21 липня 2024 08:15
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Відмовила Потапу та довела Кароль до сліз. Дивіться, як Трінчер потрапила на "Голос країні" Анна Трінчер брала участь у шоу "Голос країни" (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Мало хто пам'ятає, але співачка Анна Трінчер починала свою кар'єру не тільки з серіалу "Школа", а ще й з пісенних конкурсів. Спочатку вона брала участь у шоу "Голос. Діти", а потім повернулася на сцену вже на проекті "Голос країни".

РБК-Україна (проект Styler) пропонує пригадати, як Трінчер підкорила суддів у свої 16 років, а також заради кого вона відмовила Тіні Кароль та Потапу.

Трінчер на "Голос країни"

У 2018 році 16-річна співачка, яка до цього вже брала участь у дитячому "Голосі", а також знімалася у "Школі", знову вийшла на сцену пісенного шоу. Аня була налаштована рішуче, хоча й потім почала хвилюватися.

Втім, це не завадило їй бездоганно виконати пісню Джамали "Зливи". Тоді Трінчер ще була повністю "натуральною" - без збільшених грудей та губ. Юна артистка була неймовірно милою.

Відмовила Потапу та довела Кароль до сліз. Дивіться, як Трінчер потрапила на &quot;Голос країні&quot;

Відмовила Потапу та довела Кароль до сліз. Дивіться, як Трінчер потрапила на &quot;Голос країні&quot;

Відмовила Потапу та довела Кароль до сліз. Дивіться, як Трінчер потрапила на &quot;Голос країні&quot;

Трінчер до "пластики" (скріншоти)

У восьмому сезоні в кріслах суддів сиділи: Кароль, Джамала, Потап та Сергій Бабкін. І всі вони повернулися до Трінчер.

Відмовила Потапу та довела Кароль до сліз. Дивіться, як Трінчер потрапила на &quot;Голос країні&quot;

Судді восьмого сезону шоу "Голос країни" (скріншот)

Потап одразу впізнав Аню, адже знав її до цього. А Кароль пообіцяла, що допоможе Трінчер опанувати безліч вокальних "фішок", якщо та обере її своєю тренеркою.

Окрім цього, Тіна спитала, чому дівчина обрала саме цю пісню. І відповідь Трінчер довела її до сліз. Кароль насилу могла приховати емоції, ї очі "блищали".

Аня зазначила, що обрала таку сумну та щемливу композицію не просто так. 16-річна артистка говорила, що дуже хоче, аби "злива" допомогла цьому світу очиститися від усього зла.

Відмовила Потапу та довела Кароль до сліз. Дивіться, як Трінчер потрапила на &quot;Голос країні&quot;

Як Кароль відреагувала на Трінчер (скріншот)

Втім, Трінчер не обрала Тіну або Потапа. Навіть попри те, що вона знала репера та почула від Тіни чимало компліментів, тоді вона вирішила брати участь у цьому шоу з іншою тренеркою - Джамалою.

На проекті Трінчер увійшла до трійки суперфіналістів. І вже після цього кар'єра Ані стрімко "злетіла" вгору.

Трінчер на "Голос країни" - відео

Як Трінчер виглядає зараз

Нині співачка продовжує будувати кар'єру. Вона випускає нові пісні, а також ділиться своїм життям у соцмережах. Трінчер жила у шлюбі з блогером Олександром Волошиним, але потім пара розлучилася. Втім, артистка вже оговталася після розриву.

Відмовила Потапу та довела Кароль до сліз. Дивіться, як Трінчер потрапила на &quot;Голос країні&quot;Відмовила Потапу та довела Кароль до сліз. Дивіться, як Трінчер потрапила на &quot;Голос країні&quot;Відмовила Потапу та довела Кароль до сліз. Дивіться, як Трінчер потрапила на &quot;Голос країні&quot;

Трінчер зараз (фото: instagram.com/annatrincher_official)

До слова, раніше Огнєвіч розповіла про зустріч з Бандерасом.

Окрім цього, нещодавно блогер присоромив одразу двох українських співаків, які "надихнулися" піснями з РФ.

Під час створення матеріалу було використано джерела: архівні випуски шоу "Голос країни", Вікіпедія, Instagram Трінчер.

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Тіна Кароль Потап Голос країни Анна Трінчер Зірки шоу-бізнесу
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