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Скільки коштує "лук" захисниці України. Ніколас Карма вразив новим відео

Неділя 21 липня 2024 12:37
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Скільки коштує "лук" захисниці України. Ніколас Карма вразив новим відео Нове відео Карми вже оцінили фани (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Блогер Ніколас Карма потішив фанів новим відео. І цього разу він дізнався, скільки коштує "лук" захисниці України, яка стала добровольцем у 2022 році.

Скільки коштує одяг жінки-військовослужбовиці, а також чим Карма заінтригував мережу, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на відео, яким блогер поділився в Instagram.

Що розповіла захисниця

Військовослужбовиця Катерина погодилася розповісти Кармі про свій "лук". Він зустрів її саме тоді, коли вона була у формі.

За словами захисниці, яка служить у 112-тій бригаді та пішла на війну на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, більшу частину "луку" їй видали.

Собівартість форми, зазначила Катерина, приблизно 2 тисячі 200 гривень. Взуття їй передали волонтери - дівчата з організації Arm Women Now. Воно коштує до 2 тисяч гривень.

"Броня у мене видана. Вона, правда, якщо чесно, не сильно зручна", - зазначила Катерина та розповіла, що нині Arm Women Now проводить збір на спорядження для жінок-захисниць.

В самому кінці відео на фанів чекала дуже неочікувана розв'язка. Карма спитав, чи у Катерини хлопець, після чого вона пожартувала й погодилася піти з блогером на каву. І це заінтригувало користувачів. У коментарях вони не тільки захоплюються жінкою-військовослужбовицею, а ще й питають, чи буде друга частина відео - з кавою та ймовірним побаченням.

Юзери пишуть:

  • "Яка дівчина гарна, красуня, розумниця, сильна! Обличчя жіночих ЗСУ! Боже, збережи!"
  • "Дуже мила та гарна дівчина. Дякуємо, що захищаєте нас"
  • "Гарна, конкретна дівчина. Одразу все по факту! Щиро дякую за захист! Нехай Бог оберігає"
  • "Знаю Катю особисто, неймовірно розумна, щира та весела людина, а тепер ще й наша захисниця! Дякую їй!"
  • "Так а кава була?"
  • "Вимагаю продовження"
  • "Ніколас, дякую за це відео".

До слова, нещодавно Наталка Денисенко ошелешила раптовим схудненням та відповіла, у чому її секрет.

Окрім цього, раніше ми вже розповідали, як Трінчер вперше виступала на "Голос країни" та довела до сліз Кароль.

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