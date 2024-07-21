Сколько стоит "лук" защитницы Украины. Николас Карма поразил новым видео

Блогер Николас Карма порадовал фанов новым видео. И в этот раз он узнал, сколько стоит "лук" защитницы Украины, ставшей добровольцем в 2022 году.

Сколько стоит одежда женщины-военнослужащей, а также чем Карма заинтриговал сеть, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео, которым блогер поделился в Instagram .

Что рассказала защитница

Военнослужащая Екатерина согласилась рассказать Карме о своем "луке". Он встретил ее именно тогда, когда она была в форме.

По словам защитницы, которая служит в 112 бригаде и пошла на войну в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, большую часть "лука" ей выдали.

Себестоимость формы, отметила Екатерина, около 2 тысяч 200 гривен. Обувь ей передали волонтеры - девушки из организации Arm Women Now. Она стоит до 2 тысяч гривен.

"Броня у меня выдана. Она, правда, если честно, не очень удобная", - отметила Екатерина и рассказала, что в настоящее время Arm Women Now проводит сбор на снаряжение для женщин-защитниц.

В самом конце видео фанов ждала очень неожиданная развязка. Карма спросил, у Катерины ли парень, после чего она пошутила и согласилась пойти с блогером на кофе. И это заинтриговало пользователей. В комментариях они не только восхищаются женщиной-военнослужащей, но и спрашивают, будет ли вторая часть видео - с кофе и вероятным свиданием.

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