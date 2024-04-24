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Скільки коштує короткий тренч Тіни Кароль з кліпу (відео, фото)

Середа 24 квітня 2024 20:46
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Скільки коштує короткий тренч Тіни Кароль з кліпу (відео, фото) Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
Автор: Юлія Любченко

Тіна Кароль вже неодноразово дивувала прихильників цінами на свої луки, які дійсно привертають до себе увагу.

Про те, скільки коштує короткий тренч співачки, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-допис прихильниці артстки.

Скільки коштує тренч Тіни Кароль

Тіна показала у своєму Instagram відео, де вона співає пісню "Троянди" у трендовому образі. Жінка вирішила одягнути джинси, білі носки, взула модні лофери, а також одягнула білу футболку і бежевий короткий тренч.

У цьому образі співачка не лише показала відео для пісні, а ще й продемонструвала модну фотосесію на кловському переході.

Скільки коштує короткий тренч Тіни Кароль з кліпу (відео, фото)Скільки коштує короткий тренч Тіни Кароль з кліпу (відео, фото)Скільки коштує короткий тренч Тіни Кароль з кліпу (відео, фото)Скільки коштує короткий тренч Тіни Кароль з кліпу (відео, фото)

Тіна Кароль у модному тренчі (фото: instagram.com/tina_karol)

"Кожен подих, серце зводить від весняної краси Києва. Яке місце твоє улюблене у твоєму місті й чому? Буду навідуватись туди, розкажи. На фото: Перехід на Кловській. Тут все про гармонію та аутентичність крізь роки. Єдиний такий у світі. Дуже атмосферний", - підписала кадри Тіна.

А от її прихильниця вирішила розібратися у питанні вартості цього модного тренча артистки.

Скільки коштує короткий тренч Тіни Кароль з кліпу (відео, фото)

Скриншот

Фанатка Тіни, яка завжди розбирає вартість її луків, з’ясувала, що брендом тренча є S 24’ BlastOutStudio. І коштує така модна річ - 9 тисяч 100 гривень.

Неможливо не сказати, що у цьому образі українська поп-діва виглядає дуже сучасно та стильно.

Раніше ми розповідали, скільки коштує білосніжний образ, як у Тіни Кароль.

Також читайте, який проект запустила Тіна Кароль.

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