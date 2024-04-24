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Сколько стоит короткий тренч Тины Кароль из клипа (видео, фото)

Среда 24 апреля 2024 20:46
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Сколько стоит короткий тренч Тины Кароль из клипа (видео, фото) Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
Автор: Юлия Любченко

Тина Кароль уже неоднократно удивляла поклонников ценами на свои луга, которые действительно привлекают к себе внимание.

О том, сколько стоит короткий тренч певицы, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-пост поклонницы артстки.

Сколько стоит тренч Тины Кароль

Тина показала в своем Instagram видео, где она поет песню "Троянди" в трендовом образе. Женщина решила надеть джинсы, белые носки, обула модные лоферы, а также надела белую футболку и короткий бежевый тренч.

В этом образе певица не только показала видео для песни, но и продемонстрировала модную фотосессию на кловском переходе.

Сколько стоит короткий тренч Тины Кароль из клипа (видео, фото)Сколько стоит короткий тренч Тины Кароль из клипа (видео, фото)Сколько стоит короткий тренч Тины Кароль из клипа (видео, фото)Сколько стоит короткий тренч Тины Кароль из клипа (видео, фото)

Тина Кароль в модном тренче (фото: instagram.com/tina_karol)

"Каждое дыхание, сердце сводит от весенней красоты Киева. Какое место твое любимое в твоем городе и почему? Буду наведываться туда, расскажи. На фото: Переход на Кловской. Здесь все о гармонии и аутентичности сквозь года. Единственный такой в мире. Очень атмосферный ", - подписала кадры Тина.

А вот ее поклонница решила разобраться в вопросе стоимости этого модного тренча артистки.

Сколько стоит короткий тренч Тины Кароль из клипа (видео, фото)

Скриншот

Фанатка Тины, которая всегда разбирающая стоимость ее луков, выяснила, что брендом тренча является S 24' BlastOutStudio. И стоит такая модная вещь - 9 тысяч 100 гривен.

Нельзя не сказать, что в этом образе украинская поп-дива выглядит очень современно и стильно.

Раньше мы рассказывали, сколько стоит белоснежный образ, как у Тины Кароль.

Читайте также, какой проект запустила Тина Кароль.

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