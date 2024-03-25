Тіна Кароль запустила авторський проект: в чому його особливість
Тіна Кароль вперше у своїй творчості запустила авторський пісенний проект, який буде виходити на YouTube.
Детальніше про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на офіційну Instagram-сторінку проекту.
Тіна Кароль запустила авторський пісенний проект
Українська поп-діва, чий голос є найвпізнаванішим, вирішила вперше за всі роки своєї успішної кар’єри запустити власний пісенний проект. Він має назву "Дім звукозапису".
"Ця назва відображає не тільки сутність музичного перформансу, який очікує глядача, але і є алюзією до самого місця, де проходитимуть знімання: це легендарний Будинок звукозапису Українського радіо, в якому понад 50 років записувались знакові українські пісні", - описує своє шоу Кароль.
Моменти зйомки шоу "Студія звукозапису" (фото: instagram.com/tina_karol)
Місія проекту - поповнювати музичний каталог України та надавати нове життя пісням, які не справедливо забуті. Це сучасне прочитання форматних вокальних шоу, але створене спеціально для YouTube-аудиторії.
А також метою кожного випуску є дослідити історію обраної пісні та записати свою версію наживо з першого дубля. Зробити це з найкращими музикантами країни у стінах легендарного Будинку звукозапису Українського радіо.
"Сьогодні з гордістю можу поділитися новиною про запуск мого авторського проекту на YouTube, який отримав символічну назву "Дім звукозапису", - каже Тіна.
Моменти зйомки шоу "Студія звукозапису" (фото: instagram.com/tina_karol)
"Кожен випуск - новий герой, з яким я зустрічаюся, щоб створити унікальний музичний перформанс та разом дослідити історію обраної для нього композиції. Вірю, що разом ми зможемо збагатити наш музичний простір піснями, які точно повинні бути у вашому", - продовжує опис свого шоу співачка.
Першою гостею шоу "Дім звукозапису" стала подруга Кароль та фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна.
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