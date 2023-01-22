Скільки коштує і як виглядає найдорожча у світі монета "Розпущене волосся"

Скільки коштує "Розпущене волосся"

Ця монету у січні 2013 року була продана Stack's Bowers Galleries на публічному аукціоні за 10 016 875 доларів.

Це найвища ціна, коли-небудь сплачена на аукціоні за одну монету.

На 1 доларі 1794 року зображено орла на реверсі та леді Свободу з розпущеним волоссям на аверсі - саме звідси пішла назва монети.

Так виглядає монета за 10 млн доларів (фото: wikipedia)

Історія цінності

Flowing Hair dollar - прототип першого срібного долара США, відомого серед нумізматів під аналогічною назвою. За перший рік випуску було випущено лише 1748 монет, з них збереглося близько 150 монет.

Карбування цієї партії Монетний двір Філадельфії зробив 15 жовтня 1794 року, і вже наступного дня перший американський срібний долар з "розпущеним волоссям" вирушив до президента США Джорджа Вашингтона.

Директор монетного двору Девід Ріттенхауз для популяризації доларів вимінював екземпляри цієї партії на іноземні монети, а 200 монет найвищої якості вручили високопоставленим особам та важливим гостям як цінний подарунок.