Скільки коштує і як виглядає найдорожча у світі монета "Розпущене волосся"

Монети можуть стати справжнім скарбом для колекціонерів-нумізматів. Але є серед них і рекордсмен - срібний долар, який називають "Розпущене волосся", або ж Flowing Hair dollar.
Скільки коштує і як виглядає монета, розповіли в Telegram каналі Violity.
Ця монету у січні 2013 року була продана Stack's Bowers Galleries на публічному аукціоні за 10 016 875 доларів.
Це найвища ціна, коли-небудь сплачена на аукціоні за одну монету.
На 1 доларі 1794 року зображено орла на реверсі та леді Свободу з розпущеним волоссям на аверсі - саме звідси пішла назва монети.
Так виглядає монета за 10 млн доларів (фото: wikipedia)
Flowing Hair dollar - прототип першого срібного долара США, відомого серед нумізматів під аналогічною назвою. За перший рік випуску було випущено лише 1748 монет, з них збереглося близько 150 монет.
Карбування цієї партії Монетний двір Філадельфії зробив 15 жовтня 1794 року, і вже наступного дня перший американський срібний долар з "розпущеним волоссям" вирушив до президента США Джорджа Вашингтона.
Директор монетного двору Девід Ріттенхауз для популяризації доларів вимінював екземпляри цієї партії на іноземні монети, а 200 монет найвищої якості вручили високопоставленим особам та важливим гостям як цінний подарунок.
Раніше ми писали, що в Україні з'явилися мічені долари, які ніде не приймають.
Також читайте про 10 копійок, які можуть збагатити на 1000 доларів.