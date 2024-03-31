Скільки коштує білосніжний образ, як у Тіни Кароль (фото)

Скільки коштує білосніжний образ Тіни Кароль

Тіна Кароль любить дивувати публіку, і це стосується не лише її творчості та відвертих кліпів. Річ в тому, що зараз Кароль стала зовсім іншою - її пісні звучать по-новому, вона сяє з новою силою, кліпи стали більш сміливими, а стиль сучасним та естетичним.

Звісно, це наслідки внутрішніх та зовнішніх змін артистки. Наразі Тіна має підтягнуте тіло завдяки йозі. А також її внутрішні якості трохи змінилися, адже йога впливає на всі сфери життя.

Так, через всі зміни, співачка стала ще цікавішою для своїх прихильників, які досить активно стежать за її життям та стилем.

Фото з нової фотосесії Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Багатьох не припиняє цікавити, скільки коштує кожен образ Тіни. І саме за цим стежить одна з прихильниць співачки, яка, власне, й розповідає про кожен її лук та ціни.

Таким чином, жінка дізналась, скільки вартує білосніжний лук української поп-діви від бренду Anna October, який вона показала в крайній фотосесії.

Отже, оригінальний топ з фотосесії Кароль коштує 18 тисяч 400 гривень. А спідниця довжини міді з косим розрізом і декоративним швом на стегнах - коштує 500 євро.

У цій фотосесії жінка показала не зовсім класичний образ, адже вона була у бігуді на волоссі, що робить цей лук якимось домашнім та оригінальним.

Тіна Кароль у новому образі (фото: instagram.com/tina_karol)