Сколько стоит белоснежный образ, как у Тины Кароль (фото)

Сколько стоит белоснежный образ Тины Кароль

Тина Кароль любит удивлять публику, и это касается не только ее творчества и откровенных клипов. Дело в том, что сейчас Кароль стала совсем другой - ее песни звучат по-новому, она сияет с новой силой, клипы стали смелее, а стиль современным и эстетическим.

Конечно, это последствия внутренних и внешних перемен артистки. Сейчас у Тины подтянутое тело благодаря йоге. А также ее внутренние качества несколько изменились, ведь йога влияет на все сферы жизни.

Так, из-за всех изменений певица стала еще интереснее для своих поклонников, которые достаточно активно следят за ее жизнью и стилем.

Фото с новой фотосессии Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Многих не перестает интересовать, сколько стоит каждый образ Тины. И именно за этим следит одна из поклонниц певицы, которая, собственно, и рассказывает о каждом ее луке и ценах.

Таким образом, женщина узнала, сколько стоит белоснежный лук украинской поп-дивы от бренда Anna October, который она показала в крайней фотосессии.

Итак, оригинальный топ с фотосессии Кароль стоит 18 тысяч 400 гривен. А юбка длины миди с косым разрезом и декоративным швом на бедрах - стоит 500 евро.

В этой фотосессии женщина показала не совсем классический образ, ведь она была в бигуди на волосах, что делает этот лук каким-то домашним и оригинальным.

Тина Кароль в новом образе (фото: instagram.com/tina_karol)