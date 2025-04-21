Скільки калорій ви спалите, пройшовши від 7 до 10 тисяч кроків? Відповідь вас точно здивує

Скільки калорій ви спалите при ходьбі?

Загальноприйнято вважати, що в середньому людина спалює близько 30-40 калорій за кожну тисячу кроків. Таким чином, проста математика дає нам приблизні цифри:

7 тисяч кроків: орієнтовно 210 - 280 калорій.

орієнтовно 210 - 280 калорій. 8 тисяч кроків: орієнтовно 240 - 320 калорій.

орієнтовно 240 - 320 калорій. 9 тисяч кроків: орієнтовно 270 - 360 калорій.

орієнтовно 270 - 360 калорій. 10 тисяч кроків: орієнтовно 300 - 400 калорій.

Однак важливо розуміти, що ці цифри є дуже усередненими. Фактична кількість спалених калорій може суттєво відрізнятися в залежності від низки індивідуальних факторів:

Вага тіла

Чим більша вага, тим більше енергії потрібно для переміщення тіла, а отже, і більше калорій спалюється.

Швидкість ходьби

Інтенсивніша ходьба спалює більше калорій за той самий проміжок часу або кількість кроків. Швидкий темп значно підвищує енерговитрати.

Вік та стать

Ці фактори впливають на базовий метаболізм – кількість калорій, яку організм спалює у стані спокою.

Рівень фізичної підготовки

Люди з кращою фізичною формою можуть витрачати трохи менше енергії на виконання тих самих рухів.

Рельєф місцевості

Ходьба вгору або по нерівній поверхні вимагає більших зусиль і, відповідно, спалює більше калорій, ніж прогулянка по рівній дорозі.

Навіть такі нюанси, як довжина кроку та індивідуальні особливості обміну речовин, мають значення.

Для більш точного підрахунку спалених калорій під час ходьби існують спеціальні фітнес-трекери, смарт-годинники та мобільні додатки. Вони використовують дані про вашу вагу, вік, стать та інтенсивність руху для надання більш персоналізованої оцінки. Деякі з них також можуть враховувати дані GPS для визначення пройденої відстані та перепаду висот.