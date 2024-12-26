Скільки калорій у популярних в українців алкогольних напоях? Ви маєте це знати

Калорійність алкогольних напоїв

Напій Об’єм (мл) Калорійність (ккал) Пиво (світле, 5%) 500 200 Сухе вино (червоне, 12%) 150 125 Біле вино (напівсолодке, 11%) 150 130 Шампанське (брют) 150 100 Горілка (40%) 50 110 Лікер (солодкий, 20%) 50 150 Коньяк (бренді, 40%) 50 120

Треба зазначити, що шампанське, яке традиційно відкриває новорічні застілля, має відносно низьку калорійність у порівнянні з іншими напоями. Тому для тих, хто прагне зберегти баланс між святковим настроєм та турботою про фігуру, келих брюту може стати хорошим вибором. Також червоне вино має низьку калорійність, але за умови, що воно сухе.

Не налягайте на десертні вина чи лікери, якщо стежите за фігурою.

Також пам’ятайте, що алкоголь не лише додає калорій, а й підсилює апетит, що може призвести до переїдання. Тому під час свят важливо пам’ятати про помірність і свідомий підхід до вибору напоїв.

Келих сухого ігристого - непоганий вибір для тих, хто стежить за фігурою (фото: freepik.com)

Поради щодо алкоголю на новорічні свята

Якщо ви хочете зменшити калорійне навантаження, спробуйте чергувати алкогольні напої з водою або обирайте менш калорійні варіанти, наприклад, сухе вино або шампанське брют.

Це допоможе не лише скоротити споживання калорій, а й зберегти гарне самопочуття протягом усього свята.