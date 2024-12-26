Сколько калорий в популярных у украинцев алкогольных напитках? Вы должны это знать

Во время новогодних праздников многие позволяют себе немного больше, чем обычно, что может сказаться на весе. Для многих станет открытием, что калорийность напитков сравнения высока. Особой "опасностью" для тех, кто следит за весом, является пиво и ликеры благодаря высокому содержанию углеводов.
Какая калорийность любимых на новогодние праздники для украинцев напитков - читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
|Напиток
|Объем (мл)
|Калорийность (ккал)
|Пиво (светлое, 5%)
|500
|200
|Сухое вино (красное, 12%)
|150
|125
|Белое вино (полусладкое, 11%)
|150
|130
|Шампанское (брют)
|150
|100
|Водка (40%)
|50
|110
|Ликер (сладкий, 20%)
|50
|150
|Коньяк (бренди, 40%)
|50
|120
Надо отметить, что шампанское, которое традиционно открывает новогодние застолья, имеет относительно низкую калорийность по сравнению с другими напитками. Поэтому для тех, кто стремится сохранить баланс между праздничным настроением и заботой о фигуре, бокал брюта может стать хорошим выбором. Также красное вино имеет низкую калорийность, но при условии, что оно сухое.
Не налегайте на десертные вина или ликеры, если следите за фигурой.
Также помните, что алкоголь не только добавляет калорий, но и усиливает аппетит, что может привести к перееданию. Поэтому во время праздников важно помнить об умеренности и сознательном подходе к выбору напитков.
Если вы хотите уменьшить калорийную нагрузку, попробуйте чередовать алкогольные напитки с водой или выбирайте менее калорийные варианты, например, сухое вино или шампанское брют.
Это поможет не только сократить потребление калорий, но и сохранить хорошее самочувствие на протяжении всего праздника.
Ранее мы писали о трех простых правилах, чтобы избежать ужасного похмелья.
Читайте также, что пить из алкоголя на новогодние праздники, чтобы не подорвать здоровье.