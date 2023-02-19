Ось як насправді потрібно пити воду, щоб бути здоровим: відповідь експерта

Скільки потрібно випивати води на добу

"Вода покращує травлення, самопочуття, забирає сухість шкіри, дарує бадьорість та енергію, покращує роботу мозку, позитивно впливає на наші суглоби. Якщо почнете цікавитись питаннями води, то однозначної відповіді не знайдете навіть у наукових дослідженнях - ні коли, ні скільки пити. Є завжди якісь за і проти", - пише експерт.

За словами Попко, існує норма - 30 мл води на 1 кг тіла. Ця норма розроблена для лежачих хворих, які не можуть самостійно повідомити про спрагу.

"При цьому розрахунку, людині вагою 70 кілограмів потрібно випивати 2 літри води на добу. А людині вагою 130 кілограмів - уже 4 літри. Це може нашкодити, бо навантаження буде на нирки, судини та серце, яким і без того важко", - додає тренер.

Оскільки чіткої норми нема, експерт радить орієнтуватися по цих двох критеріях:

відчуття спраги

колір сечі - вона має бути солом'яно-жовтого відтінку. Темний колір свідчить про сильну нестачу води.

Також впливають температура навколишнього середовища, вологість, фізична активність.

"Тому під час заняття спортом пийте воду, але не пів літра за раз, а протягом тренування", - каже Попко.

Тренер додає, що варто також враховувати в добову норму води усі напої, перші страви, а також воду, яка міститься в овочах і фруктах.

"Якщо прикинути, то людині, яка веде помірний спосіб життя слід випивати 1 літр чистої води, а далі вона добере з інших напоїв та їжі. Також близько 300 мілілітрів води утворюється у процесі обміну речовин", - пояснює Попко.

Коли пити воду

Усім відома рекомендація випивати склянку теплої води на голодний шлунок. Дехто до неї додає ще лимонний сік.

"Думки розходяться - дехто каже, що це корисно, бо вмикає в роботу шлунково-кишковий тракт і сприяє виділенню жовчі, а це сприяє процесу травлення. Так, як застій жовчі може спровокувати утворення каменів. Інші це спростовують", - каже експерт.

Попко радить прислухатись до власного організму. Якщо вранці виникає потреба випити води і тіло нормально на це реагує, то варто споживати рідину. Якщо ж ні - то просто дотримуватися денної норми.

Чи можна запивати їжу водою

Є думка, що вода розбавляє шлунковий сік, цим ускладнюючи травлення.

"Науковці провели дослідження: до проведення планової операції пацієнтам давали випити 300 мілілітрів чистої води, потім вимірювали кислотність шлункового соку. Результати показали, що рівень кислотності не змінився", - стверджує Попко.

Це дослідження показує, що вода не розбавляє шлунковий сік і, відповідно, не погіршує травлення.