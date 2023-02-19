Вот как на самом деле нужно пить воду, чтобы быть здоровым: ответ эксперта

Сколько нужно выпивать воды в сутки

"Вода улучшает пищеварение, самочувствие, забирает сухость кожи, дарит бодрость и энергию, улучшает работу мозга, положительно влияет на наши суставы. Если начнете интересоваться вопросами воды, то однозначного ответа не найдете даже в научных исследованиях - ни когда, ни сколько пить. Есть всегда какие-то за и против", - пишет эксперт.

По словам Попко, существует норма - 30 мл воды на 1 кг тела. Эта норма разработана для лежачих больных, которые не могут самостоятельно сообщить о жажде.

"При этом расчете, человеку весом 70 килограммов нужно выпивать 2 литра воды в сутки. А человеку весом 130 килограммов - уже 4 литра. Это может навредить, потому что нагрузка будет на почки, сосуды и сердце, которым и без того тяжело", - добавляет тренер.

Поскольку четкой нормы нет, эксперт советует ориентироваться по этим двум критериям:

чувство жажды

цвет мочи - она должна быть соломенно-желтого оттенка. Темный цвет свидетельствует о сильной нехватке воды.

Также оказывают влияние температура окружающей среды, влажность, физическая активность.

"Поэтому при занятиях спортом пейте воду, но не пол литра за раз, а во время тренировки", - говорит Попко.

Тренер добавляет, что следует также учитывать в суточную норму воды все напитки, первые блюда, а также воду, содержащуюся в овощах и фруктах.

"Если прикинуть, то человеку, который ведет умеренный образ жизни, следует выпивать 1 литр чистой воды, а дальше он доберет из других напитков и пищи. Также около 300 миллилитров воды образуется в процессе обмена веществ", - объясняет Попко.

Когда пить воду

Всем известна рекомендация выпивать стакан теплой воды на голодный желудок. Некоторые к ней добавляют еще лимонный сок.

"Мнения расходятся - некоторые говорят, что это полезно, потому что включает в работу желудочно-кишечный тракт и способствует выделению желчи, а это способствует процессу пищеварения. Так, как застой желчи может спровоцировать образование камней. Другие это опровергают", - говорит эксперт.

Попко рекомендует прислушиваться к своему организму. Если утром возникает потребность выпить воду и тело нормально на это реагирует, то следует употреблять жидкость. Если же нет - то просто соблюдать дневную норму.

Можно ли запивать еду водой

Есть мнение, что вода разбавляет желудочный сок, тем самым усложняя пищеварение.

"Ученые провели исследование: до проведения плановой операции пациентам давали выпить 300 миллилитров чистой воды, затем измеряли кислотность желудочного сока. Результаты показали, что уровень кислотности не изменился", - утверждает Попко.

Это исследование показывает, что вода не разбавляет желудочный сок и соответственно не ухудшает пищеварение.