Скільки яєць додавати у фарш для котлет, щоб вони тримали форму та були соковитими

Скільки яєць додати у фарш

Основа котлет - фарш, спеції, яйця і хліб. Для того, щоб котлети не розпадалися, у фарш потрібно додавати лише 1 яйце.

Також, щоб котлети були соковитими, додайте в фарш хліб змочений у молоці або воді, а також овочі, цибулю та часник.

Список інгредієнтів

Для приготування соковитих курячих котлет, знадобляться такі інгредієнти:

курячий фарш - 500-600 г;

цибуля - 1 шт;

яйця - 1 шт;

морква - 1 шт;

часник - 2-3 зубчики;

батон - 1/4 шт;

сіль, перець, орегано та олія;

1 ст. л панірувальних сухарів, якщо фарш занадто вологий.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно хліб замочити у воді або молоці, після чого максимально відіжміть його. Моркву, часник та цибулю натріть на тертці.

Далі змішайте фарш, хліб, моркву, цибулю, часник, яйце, додайте сіль, перець та орегано до смаку.

Рецепт смачних курячих котлет (скриншот)

Сформуйте руками котлети та смажте на помірному вогні з двох сторін

Рецепт смачних курячих котлет (скриншот)