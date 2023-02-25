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Який хліб не можна додавати в котлетний фарш: часта помилка недосвідчених кулінарів

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Субота 25 лютого 2023 18:40
Який хліб не можна додавати в котлетний фарш: часта помилка недосвідчених кулінарів Як правильно готувати котлети (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Приготування фаршу для котлет може здатися простою справою, але є чимало нюансів, які допоможуть зробити цю м'ясну страву дійсно смачною. Зокрема, важливо знати, який хліб "не дружить" із котлетним фаршем.

Про це дізнайтеся нижче з матеріалу Styler.

Помилка при додаванні хліба до фаршу

Для отримання апетитної страви потрібної консистенції потрібно дотримуватись правил створення фаршу.

Так, до м'ясної основи зазвичай додають хліб. І ось на цьому етапі багато кулінарів-аматорів припускаються грубої помилки, використовуючи "неправильний" хлібобулочний виріб.

Деякі початківці думають, що нема різниці, додавати свіжий хліб чи черствий, а хтось навпаки перемелює на м'ясорубку свіжу булку, вважаючи, що так краще.

Насправді замість цілісних м'ясних котлет може вийти неапетитна маса з грудками тіста. Адже такий хліб може нерівномірно розподілитися у фарші, через що котлети можуть не проготуватися як слід.

Який хліб потрібно використати

Перед приготуванням котлетного фаршу бажано запастися черствим білим хлібом. Його найкраще подрібнити попередньо в крихту (наприклад, у блендері).

Вийде ідеальний інгредієнт для фаршу. Такі сухарики вберуть м'ясний сік, а котлетки вийдуть м'якими та ніжними.

Чим замінити хліб в котлетах

Замість подрібненого підсушеного хліба можна використовувати магазинні панірувальні сухарі або манну крупу.

Якщо вас такий варіант не влаштовує, спробуйте додати в котлетну масу звичайну сиру картоплю, яку попередньо слід очистити, вимити, натерти на тертці з дрібними отворами і відтиснути від зайвого крохмалю.

Раніше ми писали, що в жодному разі не можна додавати у фарш, щоб не зіпсувати котлети.

Крім того читайте, на якій олії краще не смажити.

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