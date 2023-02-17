Що в жодному разі не можна додавати у фарш, щоб не зіпсувати котлети

Котлети - універсальна страва, якою можна нагодувати велику родину. При здавалося би простоті рецепту, виходять вони не завжди смачними. І все через елементарне незнання правил приготування фаршу.

Що не можна додавати у котлети - в матеріалі Styler нижче.

Що можна додати у фарш

Оберіть якісне м'ясо. В ньому не має бути прожилок і хрящів. Для котлетного фаршу підійде свинина, яловичина, курятина, індичатина. Також можна міксувати різні види м'яса.

Найчастіше фарш готується з рівної суміші яловичини і свинини, де перша дає смак і аромат, а друга - соковитість.

Перед прокручуванням через м'ясорубку рекомендується вирізати всі жилки і хрящі, а от жир - залишити.

Додайте вимочений у воді м'якуш білого хліба, порубану дрібно або пропущену через м'ясорубку цибулину, сіль, перець, улюблені спеції.

Якщо боїтеся, що котлети розваляться, додайте 1-2 столові ложки сухої манної крупи. Також можна поекспериментувати з картоплею - потріть дві невеликі картоплини, відіжміть і додайте у фарш, оді він точно не розпадатиметься при смаженні котлет.

Що не варто додавати у котлети

Не додавайте у фарш яйця і молоко. Адже яєчний білок швидше доходить до готовності в фарші, роблячи котлети дубовими. А от поєднання молочного і м'ясного білка суперечливе, і не всі можуть його переносити.

І не забудьте пропарити котлети після смаження. Складіть їх в каструлю з товстим дном, налийте трохи води і поставте на вогонь. Пропарте кілька хвилин під кришкою, і ваші ідеальні котлети готові!