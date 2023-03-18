Сколько яиц добавлять в фарш для котлет, чтобы они держали форму и были сочными

Сколько яиц добавить в фарш

Основа котлет - фарш, специи, яйца и хлеб. Для того, чтобы котлеты не распадались, в фарш нужно добавлять только 1 яйцо.

Чтобы котлеты были сочными, добавьте в фарш хлеб смоченный в молоке или воде, а также овощи, лук и чеснок.

Список ингредиентов

Для приготовления сочных куриных котлет, понадобятся следующие ингредиенты:

куриный фарш - 500-600 г;

лук - 1 шт;

яйца - 1 шт;

морковь - 1 шт;

чеснок - 2-3 зубчика;

батон - 1/4 шт;

соль, перец, орегано и масло;

1 ст. л панировочных сухарей, если фарш слишком влажный.

Способ приготовления

Сначала нужно хлеб замочить в воде или молоке, после чего максимально отожмите его. Морковь, чеснок и лук натрите на терке.

Далее смешайте фарш, хлеб, морковь, лук, чеснок, яйцо, добавьте соль, перец и орегано по вкусу.

Рецепт вкусных куриных котлет (скриншот)

Сформируйте руками котлеты и жарьте на умеренном огне с двух сторон

Рецепт вкусных куриных котлет (скриншот)