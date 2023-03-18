Сколько яиц добавлять в фарш для котлет, чтобы они держали форму и были сочными

Котлеты - очень сытное и вкусное мясное блюдо, которое едят почти все. Чтобы котлеты хорошо держали форму и не распадались, нужно добавить в фарш правильное количество яиц.
Рецептом вкусных куриных котлет, которые будут держать форму, поделились фудблогеры "anny.cooking" в Instagram.
Основа котлет - фарш, специи, яйца и хлеб. Для того, чтобы котлеты не распадались, в фарш нужно добавлять только 1 яйцо.
Чтобы котлеты были сочными, добавьте в фарш хлеб смоченный в молоке или воде, а также овощи, лук и чеснок.
Для приготовления сочных куриных котлет, понадобятся следующие ингредиенты:
Сначала нужно хлеб замочить в воде или молоке, после чего максимально отожмите его. Морковь, чеснок и лук натрите на терке.
Далее смешайте фарш, хлеб, морковь, лук, чеснок, яйцо, добавьте соль, перец и орегано по вкусу.
Сформируйте руками котлеты и жарьте на умеренном огне с двух сторон
Рецепт вкусных куриных котлет (скриншот)
Раньше мы сообщали, какой хлеб нельзя добавлять в котлетный фарш.
Также мы писали, что ни в коем случае нельзя добавлять в фарш, чтобы не испортить котлеты.
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