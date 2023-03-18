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Сколько яиц добавлять в фарш для котлет, чтобы они держали форму и были сочными

Сколько яиц добавить в фарш для котлет (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Котлеты - очень сытное и вкусное мясное блюдо, которое едят почти все. Чтобы котлеты хорошо держали форму и не распадались, нужно добавить в фарш правильное количество яиц.

Рецептом вкусных куриных котлет, которые будут держать форму, поделились фудблогеры "anny.cooking" в Instagram.

Сколько яиц добавить в фарш

Основа котлет - фарш, специи, яйца и хлеб. Для того, чтобы котлеты не распадались, в фарш нужно добавлять только 1 яйцо.

Чтобы котлеты были сочными, добавьте в фарш хлеб смоченный в молоке или воде, а также овощи, лук и чеснок.

Список ингредиентов

Для приготовления сочных куриных котлет, понадобятся следующие ингредиенты:

  • куриный фарш - 500-600 г;
  • лук - 1 шт;
  • яйца - 1 шт;
  • морковь - 1 шт;
  • чеснок - 2-3 зубчика;
  • батон - 1/4 шт;
  • соль, перец, орегано и масло;
  • 1 ст. л панировочных сухарей, если фарш слишком влажный.

Способ приготовления

Сначала нужно хлеб замочить в воде или молоке, после чего максимально отожмите его. Морковь, чеснок и лук натрите на терке.

Далее смешайте фарш, хлеб, морковь, лук, чеснок, яйцо, добавьте соль, перец и орегано по вкусу.

Рецепт вкусных куриных котлет (скриншот)

Сформируйте руками котлеты и жарьте на умеренном огне с двух сторон

Рецепт вкусных куриных котлет (скриншот)

Раньше мы сообщали, какой хлеб нельзя добавлять в котлетный фарш.

Также мы писали, что ни в коем случае нельзя добавлять в фарш, чтобы не испортить котлеты.

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