Скільки днів на тиждень потрібно тренувати руки, щоб наростити силу м’язів







Яким вправам надати перевагу













Оскільки тіло новачка зазвичай не вміє акумулювати достатні запаси енергії для тривалого силового тренінгу, то початківцям необхідно робити акцент на найголовнішому - тобто, не перевантажувати програму непотрібними вправами.

Крім іншого, сумарна кількість всіх підходів у вправах не повинна перевищувати 10-15 сетів.

Одне з головних правил набору м’язової маси полягає в тому, що щоденна калорійність харчування повинна перевищувати норму приблизно на 15-25% (сумарно для росту м’язів потрібно не менше 2500 ккал на добу). Раціон спортсменів повинен містити досить багато правильних жирів і вуглеводів, а також не менше 1,5-2,5 грамів білка на кілограм сухої ваги тіла.