5 найкращих тренувань для зміцнення серцево-судинної системи

Фізичні вправи можуть допомогти зміцнити серцево-судинну систему та покращити якість життя. До того ж деякі вправи допомагають спалювати калорії та схуднути.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eat This, Not That !

Ходьба на біговій доріжці

Тренування ідеально підходить для початківців або тих, хто шукає спосіб підвищити витривалість серцево-судинної системи з низьким рівнем навантаження, спалюючи калорії.

Ходьба в рівномірному темпі допомагає м’яко прискорити частоту серцевих скорочень, що робить її стійким способом працювати над втратою жиру та підвищенням витривалості.

Можна також встановити нахил бігової доріжки на 2-3% та ходити в середньому темпі протягом 5 хвилин, щоб прискорити пульс.

Біг на біговій доріжці (фото: Freepik)

Велотренажер

Для такого тренування знадобиться велотренажер або звичайний велосипед для їзди на відкритому повітрі. Їзда на велосипеді - це вправа з низьким навантаженням, яка корисно впливає на суглоби, підвищує витривалість і спалює жир.

Також це допомагає зміцнити квадрицепси, підколінні сухожилля та сідничні м’язи, що робить ефективним тренуванням для нижньої частини тіла.

Велотренажер (фото: Freepik)

Плавання

Це тренування для всього тіла з низьким навантаженням, яке кидає виклик вашій серцево-судинній системі, одночасно зміцнюючи м’язи рук, ніг і тіла.

Плавання дбайливо впливає на суглоби, що робить його ідеальним для тих, хто потребує кардіотренування без навантаження.

Плавайте в легкому темпі протягом 5 хвилин будь-яким зручним для вас способом, щоб розігріти м'язи.

Зосередьтеся на контрольованому диханні.

Плавання (фото: Freepik)

Еліптичний тренажер

Еліптичний тренажер залучає нижню та верхню частину тіла, допомагаючи спалювати калорії. Це прилад, який імітує рух бігу, не шкодячи суглобам.

Встановіть низький рівень опору та рухайтеся в повільному темпі протягом 5 хвилин, щоб розігріти м’язи.

Далі злегка збільште опір і помірно крутіть педалі протягом 30-40 хвилин.

Еліптичний тренажер (фото: eatthis.com)

Гребний тренажер

Веслування - це фантастичне тренування для всього тіла, яке поєднує силу та серцево-судинну витривалість. Воно забезпечує комплексне тренування, яке зміцнює м’язи та покращує здоров’я серця.