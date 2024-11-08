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Сколько дней в неделю нужно тренировать руки, чтобы нарастить силу мышц

Как часто тренироваться для роста мышц рук (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Силовые тренировки имеют важное значение для роста сильных мышц рук. Следует знать, сколько раз в неделю тренироваться для достижения прочности рук.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This, Not That!

Каким упражнениям отдать предпочтение

Поскольку тело новичка обычно не умеет аккумулировать достаточные запасы энергии для длительного силового тренинга, то начинающим необходимо делать акцент на самом главном - то есть не перегружать программу ненужными упражнениями.

Помимо прочего, суммарное количество всех подходов в упражнениях не должно превышать 10-15 сетов.

Одно из главных правил набора мышечной массы состоит в том, что ежедневная калорийность питания должна превышать норму примерно на 15-25% (суммарно для роста мышц требуется не менее 2500 ккал в сутки). Рацион спортсменов должен содержать достаточно много правильных жиров и углеводов, а также не менее 1,5-2,5 г белка на килограмм сухого веса тела.

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