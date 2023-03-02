Скільки депутатів захищають Україну на фронті: нове дослідження

У дослідженні аналітики враховували дані партій щодо депутатів місцевих рад міст, областей та районів, які вирушили на фронт після початку широкомасштабного вторгнення РФ до України.

Результати показали, що найбільший відсоток депутатів-армійців на місцевому рівні має партія "Свобода". За нею йде "Голос", а замиває трійку "Пропозиція".

У матеріалі зазначається, що у цих політичних сил значно менше депутатів, ніж у таких парламентських партій, як "Слуга народу", "Європейська солідарність" та "Батьківщина". А якщо розглядати кількісні показники, то більше депутатів на фронті саме у цих партій.

Дані про депутатів різних партій, які на фронті захищають Україну (фото: chesno.org)

Так, було зібрано дані у партій, які мають представництво у Верховній Раді або входять до першої десятки за кількістю депутатів на місцевому рівні та мають депутатів у багатьох регіонах країни.

Ось які результати:

У "Свободі" поінформували, що 117 із 524 депутатів, які мають мандати у міськ-, обл- та райрадах, проходять службу (22,3%). У "Голосу" цей показник становить 21,3%, а "Пропозиції" - 17%.

Від "Європейської солідарності" вирушили служити в армії 16,5% місцевих депутатів рівня міської, обл- та райрад (391 депутат). Ця партія має найбільшу кількість загиблих на війні.

Партія "Слуга народу" налічує найбільше депутатів місцевих рад, і на фронті - 450 із них (що становить 14,4%).

Партія УДАР Віталія Кличка не представлена в обласних радах, проте має осередки у містах. Дані вказують, що серед 120 місцевих депутатів від УДАРу в армії служать 17, що становить 14,2% їх загальної кількості.

У "Батьківщині" на цьому рівні місцевого самоврядування 1286 депутатів, із них проходять військову службу 128 (у відсотковому співвідношенні – це 11,5%).

У дослідженні не представлені дані щодо представників партій "За майбутнє", "Сила та честь", Радикальна партія Ляшка на фронті, у ТрО та ДФТГ, оскільки вони поки не відповіли на запит "ЧЕСНО" на момент оприлюднення публікації.

Дослідження про депутатів у Силах Оборони України (фото: chesno.org)

"Росії вигідно запускати наратив про те, що депутати не служать, а замість того відсиджуються в тилу за спинами громадян. Подібні тези поширював проросійський блогер-пропагандист Олексій Оскер, якому врешті вручили підозру за підготовку фейків для ток-шоу Соловйова. Ми закликаємо громадян довіряти лише офіційній інформації", - зазначає лідер руху ЧЕСНО Віта Думанська.

Вона додала, що значна частина депутатів місцевих рад зараз на передовій та "нарівні з іншими захищають суверенітет нашої держави".