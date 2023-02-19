Легендарний воїн ЗСУ і наймолодший в історії Герой України знову на передовий

Воїн ЗСУ та Герой України Василь Тарасюк із позивним "Тайфуном", про бойові подвиги якого в його рідній 72 ОМБр імені Чорних Запорожців досі ходять легенди, попри проблеми зі здоров'ям та інвалідність війни 2-ї групи вирушив на передову на один з найгарячіших напрямків.

Тарасюк захищає батьківщину з 2016 року, коли після закінчення Національної академії сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного прибув до зони бойових дій АТО/ООС у Донецькій області як лейтенант, командир взводу у 72-й бригаді.

За час участі у бою на Донбасі йому довелося пережити чимало битв та обстрілів, і навіть особисто зупинити російський танк Т-72 під Авдіївкою, підбивши ворожу техніку із ЗПГ.

"Тайфун" не тільки брав участь у розробці всіх операцій, він керував боями безпосередньо у бойових порядках роти. Під час завзятих боїв у промзоні Авдіївки у перші місяці 2017 року отримав 3 осколкові поранення та 4 контузії.

Крім того, Тарасюк також горів, його бойова машина вибухала на міні. З останнім уламком міни у тілі молодий офіцер не залишав передових позицій своєї роти цілий місяць. Двічі після обстрілу побратими буквально відкопували "Тайфуна" із землі.

Василь Тарасюк (фото: facebook.com)

Свою першу бойову нагороду орден Богдана Хмельницького ІІІ ступеня Василь отримав на фронті. Командування частини двічі представляло його до звання Герой України, і 2017-го лейтенанту вручили "Золоту зірку" Героя. Також Тарасюк - кавалер недержавної нагороди "Народний Герой України".

За станом здоров'я "Тайфуну" був змушений звільнитися із ЗСУ. Лейтенант запасу почав працювати у відділі контролю якості постачання озброєння до армії у системі "Укроборонпрому".

Герой України Василь Тарасюк "Тайфун" (фото: video_grab)

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну 29-річний Тарасюк повернувся до рідної бригади, і у складі одного з підрозділів "Чорних Запорожців" бере участь у важких боях в Донецькій області.

Заступник командира батальйону "Тайфун" зазначив, що зараз продовжується активна фаза наступу російських окупантів, і ситуація дуже напружена.