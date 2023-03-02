Сколько депутатов защищают Украину на фронте: новое исследование

В исследовании аналитики учитывали данные партий относительно депутатов местных советов городов, областей и районов, которые отправились на фронт после начала широкомасштабного вторжения РФ в Украину.

Результаты показали, что наибольший процент депутатов-армейцев на местном уровне имеет партия "Свобода". За ней идет "Голос", а замывает тройку "Пропозиция".

В материале отмечается, что у данных политических сил значительно меньше депутатов, чем у таких парламентских партий, как "Слуга народа", "Европейская солидарность" и "Батькивщина". А если же рассматривать количественные показатели, то больше депутатов на фронте именно у этих партий.

Данные о депутатах различных партий, которые на фронте защищают Украину (фото: chesno.org)

Так, были собраны данные у партий, имеющих представительство в Верховной Раде или входящих в первую десятку по количеству депутатов на местном уровне и имеющих депутатов во многих регионах страны.

Вот какие результаты:

В "Свободе" проинформировали, что 117 из 524 депутатов, которые должны мандаты в гор-, обл- и райсоветах, проходят службу (22,3%). У "Голоса" этот показатель составляет 21,3%, а у "Предложения" - 17%.

От "Европейской солидарности" отправились служить в армии 16,5% местных депутатов уровня гор-, обл- и райсоветов (391 депутат). У этой партии наибольшее количество погибших на войне.

Партия "Слуга народа" насчитывает больше всего депутатов местных советов, и на фронте - 450 из них (что составляет 14,4%).

Партия УДАР Виталия Кличко не представлена в областных советах, однако имеет ячейки в городах. Данные указывают, что среди 120 местных депутатов от УДАРа в армии служат 17, что составляет 14,2% от их общего количества.

В "Батькивщине" на этом уровне местного самоуправления 1286 депутатов, из них проходят военную службу 128 (в процентном соотношении - это 11,5%).

В исследовании не представлены данные относительно представителей партий "За будущее", "Сила и честь", Радикальная партия Ляшко на фронте, в ТрО и ДФТГ, так как они пока не ответили на запрос "ЧЕСТНО" на момент обнародования публикации.

Исследование о депутатах в Силах Обороны Украины (фото: chesno.org)

"России выгодно запускать нарратив о том, что депутаты не служат, а вместо того отсиживаются в тылу за спинами граждан. Подобные тезисы распространял пророссийский блоггер-пропагандист Алексей Оскер, которому наконец-то вручили подозрение за подготовку фейков для ток-шоу Соловьева. Мы призываем граждан доверять только официальной информации", - отмечает лидер движения ЧЕСНО Вита Думанская.

Она добавила, что значительная часть депутатов местных советов сейчас на передовой и "наравне с другими защищают суверенитет нашего государства".