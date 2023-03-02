Скільки депутатів захищають Україну на фронті: нове дослідження

Серед захисників України, які зі зброєю в руках відбивають навалу російських окупантів, більше тисячі депутатів від різних політичних сил. З'явилося нове дослідження, як під час повномасштабної війни народні обранці місцевих рад, відклавши мандати, стали фронтовиками.

Про це йдеться у матеріалі руху " ЧЕСНО ".

У дослідженні аналітики враховували дані партій щодо депутатів місцевих рад міст, областей та районів, які вирушили на фронт після початку широкомасштабного вторгнення РФ до України.

Результати показали, що найбільший відсоток депутатів-армійців на місцевому рівні має партія "Свобода". За нею йде "Голос", а замиває трійку "Пропозиція".

У матеріалі зазначається, що у цих політичних сил значно менше депутатів, ніж у таких парламентських партій, як "Слуга народу", "Європейська солідарність" та "Батьківщина". А якщо розглядати кількісні показники, то більше депутатів на фронті саме у цих партій.

Дані про депутатів різних партій, які на фронті захищають Україну (фото: chesno.org)

Так, було зібрано дані у партій, які мають представництво у Верховній Раді або входять до першої десятки за кількістю депутатів на місцевому рівні та мають депутатів у багатьох регіонах країни.

Ось які результати:

У "Свободі" поінформували, що 117 із 524 депутатів, які мають мандати у міськ-, обл- та райрадах, проходять службу (22,3%). У "Голосу" цей показник становить 21,3%, а "Пропозиції" - 17%.

Від "Європейської солідарності" вирушили служити в армії 16,5% місцевих депутатів рівня міської, обл- та райрад (391 депутат). Ця партія має найбільшу кількість загиблих на війні.

Партія "Слуга народу" налічує найбільше депутатів місцевих рад, і на фронті - 450 із них (що становить 14,4%).

Партія УДАР Віталія Кличка не представлена в обласних радах, проте має осередки у містах. Дані вказують, що серед 120 місцевих депутатів від УДАРу в армії служать 17, що становить 14,2% їх загальної кількості.

У "Батьківщині" на цьому рівні місцевого самоврядування 1286 депутатів, із них проходять військову службу 128 (у відсотковому співвідношенні – це 11,5%).

У дослідженні не представлені дані щодо представників партій "За майбутнє", "Сила та честь", Радикальна партія Ляшка на фронті, у ТрО та ДФТГ, оскільки вони поки не відповіли на запит "ЧЕСНО" на момент оприлюднення публікації.

Дослідження про депутатів у Силах Оборони України (фото: chesno.org)

"Росії вигідно запускати наратив про те, що депутати не служать, а замість того відсиджуються в тилу за спинами громадян. Подібні тези поширював проросійський блогер-пропагандист Олексій Оскер, якому врешті вручили підозру за підготовку фейків для ток-шоу Соловйова. Ми закликаємо громадян довіряти лише офіційній інформації", - зазначає лідер руху ЧЕСНО Віта Думанська.

Вона додала, що значна частина депутатів місцевих рад зараз на передовій та "нарівні з іншими захищають суверенітет нашої держави".