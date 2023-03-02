Сколько депутатов защищают Украину на фронте: новое исследование

Среди защитников Украины, с оружием в руках отражающих навалу российских оккупантов, больше тысячи депутатов от различных политических сил. Появилось новое исследование, как во время полномасштабной войны народные избранники местных советов, отложив мандаты, стали фронтовиками.

Об этом говорится в материале движения " ЧЕСНО ".

В исследовании аналитики учитывали данные партий относительно депутатов местных советов городов, областей и районов, которые отправились на фронт после начала широкомасштабного вторжения РФ в Украину.

Результаты показали, что наибольший процент депутатов-армейцев на местном уровне имеет партия "Свобода". За ней идет "Голос", а замывает тройку "Пропозиция".

В материале отмечается, что у данных политических сил значительно меньше депутатов, чем у таких парламентских партий, как "Слуга народа", "Европейская солидарность" и "Батькивщина". А если же рассматривать количественные показатели, то больше депутатов на фронте именно у этих партий.

Данные о депутатах различных партий, которые на фронте защищают Украину (фото: chesno.org)

Так, были собраны данные у партий, имеющих представительство в Верховной Раде или входящих в первую десятку по количеству депутатов на местном уровне и имеющих депутатов во многих регионах страны.

Вот какие результаты:

В "Свободе" проинформировали, что 117 из 524 депутатов, которые должны мандаты в гор-, обл- и райсоветах, проходят службу (22,3%). У "Голоса" этот показатель составляет 21,3%, а у "Предложения" - 17%.

От "Европейской солидарности" отправились служить в армии 16,5% местных депутатов уровня гор-, обл- и райсоветов (391 депутат). У этой партии наибольшее количество погибших на войне.

Партия "Слуга народа" насчитывает больше всего депутатов местных советов, и на фронте - 450 из них (что составляет 14,4%).

Партия УДАР Виталия Кличко не представлена в областных советах, однако имеет ячейки в городах. Данные указывают, что среди 120 местных депутатов от УДАРа в армии служат 17, что составляет 14,2% от их общего количества.

В "Батькивщине" на этом уровне местного самоуправления 1286 депутатов, из них проходят военную службу 128 (в процентном соотношении - это 11,5%).

В исследовании не представлены данные относительно представителей партий "За будущее", "Сила и честь", Радикальная партия Ляшко на фронте, в ТрО и ДФТГ, так как они пока не ответили на запрос "ЧЕСТНО" на момент обнародования публикации.

Исследование о депутатах в Силах Обороны Украины (фото: chesno.org)

"России выгодно запускать нарратив о том, что депутаты не служат, а вместо того отсиживаются в тылу за спинами граждан. Подобные тезисы распространял пророссийский блоггер-пропагандист Алексей Оскер, которому наконец-то вручили подозрение за подготовку фейков для ток-шоу Соловьева. Мы призываем граждан доверять только официальной информации", - отмечает лидер движения ЧЕСНО Вита Думанская.

Она добавила, что значительная часть депутатов местных советов сейчас на передовой и "наравне с другими защищают суверенитет нашего государства".